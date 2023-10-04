دعا مدير زكاة الأندلس التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية زيد الهاملي المتبرعين للمساهمة في مشروع «القلوب الرحيمة» لمساعدة الأسر المتعففة داخل الكويت، مبينا أن الفئات المستهدفة من المشروع هي ضعاف الدخل، والأرامل، والمعاقون، والمرضى، وأصحاب الحاجة. وقال الهاملي: استفاد من المشروع 200 أسرة خلال 2023، ونحرص قبل صرف المساعدة على دراسة الحالات المتقدمة دراسة وافية والتأكد من جميع المستندات والأوراق الثبوتية، مشيرا إلى أن الأولوية في تقديم المساعدة للأسر الكويتية المحتاجة للمساعدة بسبب ضعف الدخل أو الديون المتراكمة والعجز عن السداد. وفيما يتعلق بالقيمة المطلوبة للتبرع، أوضح أن المساهمة في المشروع مفتوحة، ويمكن التبرع بأي مبلغ تجود به نفس المتبرع، مبينا أن التبرع يكون عبر الاتصال على الرقم 97238002 أو زيارة مقر زكاة الأندلس في قطعة 3 الشارع العام رقم 101.وحث الخيرين على دعم المشروع خاصة أن الحاجة كبيرة والكثير من الأسر في انتظار من يقف بجانبها ويقيل عثرتها.