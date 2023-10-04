وجه النائب سعود العصفور سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع، نص على الآتي:



بخصوص المرحلة الأولى لمجمع الشقايا للطاقة المتجددة الذي أشرف عليه معهد الكويت للأبحاث العلمية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ المدة الزمنية التي استغرقها تنفيذ المرحلة الأولى.



2 ـ الكلفة المالية لتنفيذ المشروع.



3 ـ الشركة المنفذة للمشروع، والجهة المشرفة على المشروع حاليا.



4 ـ الملاحظات والتوصيات التي صدرت حـول المشــروع مـــن الجهـــات الرقابيـــة والجهات الحكومية ذات الصلة.



5 ـ عدد العاملين على تشغيل المرحلة الأولى للمشروع حاليا، وعدد العمالة الوطنية فيه.