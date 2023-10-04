هل عدلت لائحة بدل الإنتاجية للطيارين وذلك بتقليل البدل النقدي الذي يحصل عليه الطيار في أول 30 ساعة طيران شهرياً؟



وجه النائب عبدالوهاب العيسى سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما خطة الحكومة لتوفير نصف مليون وظيفة للشباب في ال 15 سنة المقبلة؟ وفي أي القطاعات ستكون؟



2 - كم عدد الوظائف التي ستوفرها الحكومة في القطاع العام في السنوات المقبلة؟



3 - في حال كانت الخطة الاستعانة بالقطاع الخاص، هل القطاع الخاص قادر على توفير هذا العدد من الوظائف؟ وفي حال تبين عدم قدرة القطاع الخاص على خلق تلك الوظائف، ما خطة الحكومة لتمكين القطاع الخاص من تغطية هذا الأمر؟



4 - هل توجد خطط حكومية لتشجيع الخريجين على العمل في القطاع الخاص وتطويره؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بها.



5 - هل لدى الحكومة تصور عن نوع الوظائف التي يمكن توفيرها للخريجين في القطاع الخاص؟



6 - ما الأسس والمعايير التي سوف يحدد من خلالها احتياجات سوق العمل من ديوان الخدمة المدنية؟ وهل سوف يستعان بالمؤسسات البحثيــــة والأكاديمية الحكوميــة وغيرهــــــا من المؤسسات المعنية بالتوظيف؟



كما وجه سؤالا إلى وزير المالية فهد الجارالله، جاء كما يلي:



الاستفسار بشأن شركة الخطوط الجوية الكويتية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل عدلت لائحة بدل الإنتاجية للطيارين وذلك بتقليل البدل النقدي الذي يحصل عليه الطيار في أول 30 ساعة طيران شهريا؟



2 - هل عدلت لائحة بدل العمل الإضافي السنوي الخاص بالطيارين بما ينقص من البدل النقدي الذي كانوا يحصلون عليه؟



3 - هل تمت زيادة المميزات المادية والعينية والبدلات النقدية الخاصة بإدارة العمليات؟



4 - هل أقصي الموظفون من مميزات تذاكر السفر في الإجازات والمهمات الرسمية التي كانوا يتمتعون بها بالترفيع إلى الدرجة الأولى الرويال وحصرها فقط في الإدارة العليا؟



5 - كم عدد الطيارين غير الكويتيين الذين توظفوا في شركة الخطوط الجوية الكويتية منذ تولي مجلس الإدارة الحالي؟ وهل تمت مراعاة ترقيتهم وابتعاثهم لدراسة الطيران في مدة عقودهم؟



6 - هل حول الطيارون الكويتيون من أسطول إلى آخر واستبعد نقل الطيارين الأجانب من التحويل؟



7 - هل تخطيتم ولم تلتزموا بترتيب أقدمية الطيارين بالتحويل إلى الأسطول الأميري؟ وما الآلية المتبعة في اختيار الطيارين لتحويلهم إلى الأسطول الأميري؟



8 - هل هناك طيارون في الشركة أو الأسطول الأميري حصلوا على ترقية من مساعد قائد طائرة إلى قائد طائرة من دون تدريبهم أو تأهيلهم على هذه الرتبة؟



9 - كم عدد كتب التظلمات التي قدمها الطيارون منذ تولي مجلس الإدارة الحالي بما يتعلق بانتقاص حقوقهم؟



10 - هل ألغيت القرارات والتعاميم كافة الصادرة بالسابق المخالفة للقانون بعد صدور أحكام قضائية بها والتي من شأنها انتقاص مميزات الطيارين المادية والعينية؟



11 - هل حوسب المسؤولون المتسببون في إصدار القرارات المخالفة للقانون والتحقيق معهم حول سبب إصدارهم هذه التعاميم والقرارات المخالفة للقانون؟



12 - كشف بجميع الموظفين الذين تقاعدوا أو استقالوا وحالة صرف ميزة صندوق الطيارين لهم من عدمه، وذلك منذ إشهار الشركة سنة 2015 حتى تاريخه.



13 - كشف بجميع الطيارين في الشركة الذين لم يدرج اشتراكهم في صندوق نهاية الخدمة التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفق القانون رقم 2014/110 وبالتالي التزام الشركة بمنحهم مكافأة نهاية الخدمة من الشركة عند تقاعدهم أو استقالتهم، بالإضافة إلى استحقاقهم صندوق الطيارين.



14 - ما السند القانوني في حال اعتبار صندوق الطيارين بأنه نهاية خدمة وفقا للقرار الإداري رقم (2ج/98)؟



15 - عطفا على البند السابق، ما مدى التزام الشركة بتطبيق الميزة الإضافية (صندوق الطيارين) لمزايا التقاعد الخاصة بالطيارين وفق القرار الإداري المشار إليه في البند السابق وعدم اعتباره نهاية خدمة للطيارين كما هو منصوص بالقرار الإداري أنه ميزة إضافية لمزايا التقاعد؟



16 - ما موقف جميع الموظفين العاملين بشركة الخطوط الجوية الكويتية من مكافأة نهاية الخدمة عند تقاعدهم أو استقالتهم من الشركة ومدى التزام الشركة بتطبيق المادة رقم 51 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010؟



17 - عدد الطيارين الكويتيين الذين التحقوا بالعمل بالمؤسسة قبل إشهارها كشركة في سنة 2015 ومازالوا على رأس عملهم، وبيان المستحقات العمالية المالية عند تقاعدهم أو استقالتهم وبيان طريقة احتساب نهاية الخدمة وصندوق الطيارين لهم بشكل تفصيلي.



18 - عدد الطيارين الكويتيين الذين التحقوا بالعمل بالشركة بعد إشهارها سنة 2015 وبيان المستحقات العمالية المالية عند التقاعد أو الاستقالة وطريقة احتساب نهاية الخدمة لهم.



19 - هل هناك طيارون تم التحاقهم بالشركة بعد سنة 2015 وتم إقصاؤهم من ميزة صندوق الطيارين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بعدد الطيارين وسبب الإقصاء من هذه الميزة عند تقاعدهم أو استقالتهم من الشركة.



كما وجه سؤالا إلى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - عدد الحالات التي تعدل وضعهم الوظيفي في وزارة الخارجية منذ عام 2013 حتى تاريخ ورود السؤال، مع تزويدي بعدد الحالات التي عدلت من دون الحصول على إجازة دراسية، والحالات التي عدلت بعد الحصول على إجازة دراسية مع تزويدي بالمراسلات الموجهة لديوان الخدمة المدنية بشأن الحالات التي تعدل وضعها الوظيفي بناء على إجازة دراسية بحيث توضح المستندات المطلوبة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن الموافقة على الدراسة ومخاطبته بشأن تعديل الوضع لكل حالة على حدة.



2 - ما مبررات الوزارة بعدم تعديل الوضع الوظيفي للموظفين الحاصلين على شهادات جامعية في التخصصات التي تعلن عنها وزارة الخارجية كل سنة لتعيين موظفين ديبلوماسيين وإداريين فيها؟



3 - استصدرت الوزارة إعلانا للتحويل من الكادر الإداري إلى السلك الديبلوماسي فما الضوابط التي اعتمدتها الوزارة لذلك التحويل؟



4 - ما التخصصات المطلوبة للقبول في السلك الديبلوماسي أو التحويل إليه؟



5 - هل ضمن التخصصات المقبولة في دورة التحويل للسلك الديبلومـــاسي تخصصات فنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بمبررات ذلك القبول.



6 - هل شكلت الوزارة لجنة تعنى بدراســـة طلبات التحويـــل مــن السلك الإداري إلى السلك الديبلوماسي؟



7 - قوائم الموظفين الإداريين المنضمين لدورة التحويل إلى السلك الديبلوماسي التي اعتمدتهم اللجنة الخاصة بذلك وصورة ضوئية عن محاضرها.



8 - ما الأسس والمعايير للتحويل إلى السلك الديبلوماسي وهل من بينها التخصصات التالية (تقنية المعلومات علوم الكمبيوتر - محلل نظم - محاسب - تاريخ الفن)؟



9 - قائمة بأسماء الموظفين الفنيين ممن استكمل دراسته الجامعية وحصل على شهادة في تخصص آخر، وقبلوا في دورة التحويل إلى السلك الديبلوماسي.



10 - ما الأساس العلمي الذي تعتمد عليه الوزارة بالتحويل من الكادر الإداري إلى السلك الديبلوماسي، هل هو التخصص الذي عمل به الموظف ابتداء بالوزارة أم المؤهل العلمي الذي حصل عليه بعد استكماله الدراسة للحصول على الشهادة الأعلى؟



11 - ما السند القانوني لاستبعاد تخصص الشهادات في مجال المحاسبة من التعيين في وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي أو للتحويل إليهما؟



12 - صورة ضوئية من شهادات وتخصصات الذين حولتهم الوزارة من مجموعة الوظائف الإدارية إلى وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي، وما مدى تطبيق الشروط المعلنة عليهم؟



13 - هل قدم موظفو الوزارة تظلمات على هذه الشروط؟ في حال كانت الإجابة الإيجاب فعلى من عرضت هذه التظلمات؟



14 - ما الشروط التي وضعتها الوزارة للتحويل من مجموعة الوظائف المدنية إلى وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي تنفيذا لنص المادة 20 من القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي، ومدى الالتزام بها؟



15 - نمى إلى علمي بأن وزير الخارجية اقترح تشكيل لجنة للنظر في صحة الشهادات، مما يعد مخالفا للقانون لأن هذا الاختصاص لوزارة التعليم العالي بموجب المرسوم رقم (164/88) الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 1988 لذلك هي من تعتمد الجامعات وتعتمد الشهادات ولا يمكن للوزارة أن تنشئ لجنة للنظر في هذه الشهادات لأنها ليست مخولة بذلك، فما مدى قانونية هذه اللجنة؟



16 - يرجى تزويدي بالشرح الوظيفي لتخصص تجارة دولية من ديوان الخدمة المدنية.