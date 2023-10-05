تزامناً مع الذكرى السنوية السادسة والأربعين لبدء تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية في البلاد، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الإطلاق التجريبي لبرنامج «ذخر» لخصومات المتقاعدين.



وقالت المؤسسة، في تصريح على منصة «إكس»، ان البرنامج يوفر عروضا وخصومات عديدة يستفيد منها المتقاعدون الكويتيون بالتعاون مع مختلف الجهات والشركات، إيمانا منا بأهمية فئة المتقاعدين في المجتمع، وتقديرا لما بذلوه طوال سنوات عملهم في خدمة الوطن، وتخفيفا من تكاليف المعيشة ومتطلباتها الأساسية والكمالية.



وبينت أنها تتعاون مع العديد من الجهات والشركات الكبرى كشركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، وبنك الكويت الوطني، بالإضافة إلى شركة أوريدو للاتصالات، وشركة stc للاتصالات، وشركة تعبئة مياه الروضتين، وذلك لتقديم عروض مميزة يستفيد منها المتقاعدون، لافتة إلى أنها لاتزال على تواصل مع المزيد من الشركات لتوفير أكبر قدر ممكن من الخصومات دوريا.



وأوضحت المؤسسة أنه لتسهيل الاستفادة من العروض والخصومات المقدمة عبر البرنامج، أعدت بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية هويات خاصة للمتقاعدين من خلال تطبيق «هويتي» يستطيعون عن طريقها الحصول على جميع الخصومات والعروض المتوافرة في البرنامج، كما خصصت المؤسسة حساب @Thukher_kw في مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر وانستغرام) لمتابعة العروض والخصومات والاطلاع عليها.