

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون.



إلى ذلك تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان الدعوة الموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة للمشاركة في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي بعنوان «الدبلوماسية الرياضية» والمزمع عقدها خلال 18ـ 19 أكتوبر 2023 بالعاصمة الدوحة.



وقد قام بتسليم الرسالة لسمو ولي العهد سفير دولة قطر الشقيقة لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود.



حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب والوكيل في الديوان الأميري الشيخ خالد العبدالله ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.



من جانب آخر، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الملك ليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.