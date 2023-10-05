

بداح العنزي



وافقت البلدية على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع لنشاط كهرباء السيارات وتصليح الإطارات وتبديل الزيوت بالقطعة 2 ضمن محافظة الأحمدي بمساحة 180م2.



وقال مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس ان الموافقة تضمنت عمل مدخل ومخرج ومواقف سيارات لخدمة الموقع بمنطقة العقيلة شريطة الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ وتخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد المواقع المذكورة بما لا يزيد على المساحات المقررة، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية، وذلك اثناء التثبيت على أن يتم التنفيذ خلال 6 سنوات من تاريخ تسلم الموقع.



من جانب آخر، ذكر م.الدبوس أنه تمت الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع لنشاط تبديل اسطوانات غاز في قطعة 2 بمركز العقيلة ضمن محافظة الأحمدي بمساحة 180م2 مع استحداث شارع ومداخل ومخارج شريطة الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ وتخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد المواقع المذكورة بما لا يزيد على المساحات المقررة، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية، وذلك اثناء التثبيت، على أن يتم التنفيذ خلال 6 سنوات من تاريخ تسلم الموقع.