أقامت العلامة التجارية هواوي مؤخرا حدث الإطلاق المميز: «استراتيجية الأجهزة القابلة للارتداء وإطلاق منتج جديد» في دبي، وكشفت عن خطوتها التالية بما يتعلق بالأجهزة القابلة للارتداء من خلال اقتراح رؤيتها الجديدة «رائدة في الموضة»، حيث ارتقت بمستوى التكامل بين التقنيات التكنولوجية والموضة إلى مستوى جديد. تعكس استراتيجية هواوي رؤيتها لتقوم بتحويل صناعة الأجهزة القابلة للارتداء وتزويد المستخدمين بالجهاز الذي سيرافق أيديهم لتحسين نمط حياتهم بما يتماشى مع الحياة الحديثة. كما كشفت هواوي خلال حدث الإطلاق عن مجموعة من الأجهزة الجديدة، وعلى رأسها WATCH GT 4، الإضافة الأحدث إلى سلسلة ساعاتهم الذكية المشهورة، والساعة الذكية الفاخرة HUAWEI WATCH Ultimate Design، وسماعات FreeBuds Pro 3 TWS عالية الدقة، ونظارات Eyewear 2، والجهاز اللوحي MatePad 11-inch PaperMatte Edition وMatePad 11.5-inch PaperMatte Edition اللذين يقدمان شاشة بملمس مشابه للورق تتلاءم مع استخدامات القراءة والكتابة مع تقليل تداخل الضوء بنسبة 97%.



ويقول بابلو نينغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا: مع HUAWEI WATCH GT 4 والمنتجات الأخرى التي أطلقناها اليوم، فنحن نقوم بتغيير تجربة استخدام الأجهزة القابلة للارتداء لمستخدمي هواوي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. تجمع أجهزتنا الجديدة القابلة للارتداء بين أحدث التقنيات التكنولوجية والتصميم الحديث والمواكب للموضة مع الميزات الصحية التي تركز على المستخدم والتي تحدث ثورة في الصناعة. وهذا سيمكن المستخدمين من تخصيص رحلتهم الصحية والرياضية، دون المساس بأسلوبهم الخاص بالموضة. وأضاف: إن هذا هو نتيجة استثمار هواوي وابتكارها على مدى عقد من الزمن في فئة الأجهزة القابلة للارتداء.



وتعيد هواوي تعريف تجربة التصميم والصحة والرياضة من خلال مجموعتها الجديدة من الأجهزة القابلة للارتداء التي تسمح للمستخدمين بتخصيص رحلتهم الصحية والرياضية دون المساس بمظهرهم العام أو التأثير على نمط الموضة الذي يتبعونه. وبهذا تبدأ العلامة التجارية فصلا جديدا في إصداراتها من الأجهزة القابلة للارتداء، حيث تستفيد من مزاياها التنافسية الرئيسية الثلاثة: تطوير تكنولوجيا الاكتشاف والتشخيص في الأجهزة، ومنصة خوارزمية البرامج التي تم تطويرها حديثا، وخدمات صحية رقمية أكثر شمولا. وبالاعتماد على عقد من الخبرة في التكنولوجيا القابلة للارتداء، تضع هواوي معايير صناعية جديدة. وتعمل على توسيع وجودها في سوق الأجهزة القابلة للارتداء من الفئة الراقية وإقامة شراكات عالمية مع النظام البيئي لتقديم تجارب رياضية وأنماط حياة صحية مخصصة للمستهلكين. منذ دخولها قطاع الأجهزة القابلة للارتداء قبل 10 سنوات، كانت هواوي رائدة في مجال الرياضة والمراقبة الصحية، وحل تحديات الصناعة في عمر البطارية، ودقة القياس، وتقديم الحلول العملية للمستخدم. من خلال اتجاهها الاستراتيجي الجديد للأجهزة القابلة للارتداء، تجعل هواوي الرياضة واللياقة البدنية أكثر سهولة ومتعة للجميع.