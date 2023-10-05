علاء مجيد



كشف تقرير صدر حديثا عن شركة الاستشارات الاستثمارية والمصرفية «ألبن كابيتال»، تخصيص الكويت 9.8 مليارات دولار لقطاع التعليم في ميزانيتها للعام المالي، 2024/2023، بما يعادل 11.5% من إجمالي ميزانية الدولة، مشيرة إلى ان التخصيص جاء أقل قليلا من الحصة المخصصة في السنة المالية 2023/2022، والتي بلغت 12.2%، بزيادة قدرها 455.6 مليون دولار مقارنة بالسنة المالية 2023/2022.



وفي محاولة لتحسين جودة التعليم وإنشاء البنية التحتية التي تكون على قدم المساواة مع نظيراتها العالمية، كانت الحكومة الكويتية تضغط بقوة من أجل الخصخصة والسعي إلى الاستثمار الأجنبي المباشر بقطاع التعليم.



وأوضح التقرير أن الكويت ركزت وبقوة على تحديث نظامها التعليمي لجعله على قدم المساواة مع المعايير العالمية، وبناء على ذلك، بدأت وزارة التربية والتعليم في تجديد مناهجها الدراسية بالكامل، بدءا من مستوى المرحلة الابتدائية، ومن المقرر تنفيذ المبادرة على مراحل على مدى خمس سنوات.



كما أنشأت الحكومة «خطة التنمية الوطنية لرؤية 2035» التي تهدف إلى إصلاح وتنشيط نظام التعليم في البلاد، والتي تهدف في المقام الأول إلى إدخال تغييرات في التعليم العام لتعزيز المعايير الوطنية للتدريس وتقييم الطالب، وتلبية الطلب المتزايد على التعليم عالي الجودة من خلال الخصخصة.



التقرير كشف كذلك عن ارتفاع عدد المدارس في الكويت في عام 2021 ليصل الى 1420 مدرسة مقارنة بـ 1316 مدرسة في 2016 وبنسبة نمو 9.7%، حيث استحوذت المدارس الحكومية على النسبة الأكبر من عدد المدارس باستحواذها على 855 مدرسة وبنسبة 60.2% في حين بلغت عدد المدارس الخاصة بنحو 565 مدرسة وبنسبة 39.8% من إجمالي عدد المدارس.



وأشار التقرير إلى أن هناك ما يقرب من 30 مدرسة دولية، 8 منها أميركية والباقي تتبع المناهج الكندية أو البريطانية أو الفرنسية أو الهندية، كما يوجد 11 جامعة خاصة إلى جانب جامعة الكويت الحكومية الوحيدة.



عدد الطلاب



وأوضح التقرير أن إجمالي عدد الطلاب المسجلين في مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر والتعليم العالي في جميع أنحاء الكويت هو 779.3 ألف طالب في عام 2021 وبنسبة نمو بلغت 0.6% مقارنة بعام 2016 البالغ وقتها 757.8 ألفا.



وسجلت الكويت نموا كبيرا في معدلات الالتحاق في قطاعي التعليم الثانوي والعالي على مدى فترة الخمس سنوات.



وتراجعت معدلات الالتحاق بمرحلة ما قبل الابتدائي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.1% على مدى فترة الخمس سنوات، مع إجمالي معدل التحاق إجمالي قدره 48.6% في عام 2021 مقارنة بـ 68.4% في عام 2016.



كما شهد التعليم الابتدائي انخفاضا بنسبة 0.5% بمعدل نمو سنوي مركب بين عامي 2016 و2021، مع إجمالي معدل التحاق إجمالي قدره 82.5% في عام 2021 مقارنة بـ 100.5% في عام 2016.



وارتفعت معدلات الالتحاق بمرحلة الثانوي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3% على مدى فترة الخمس سنوات، مع إجمالي معدل التحاق إجمالي قدره 86.3% في عام 2021 مقارنة بـ 91.3% في عام 2016.



وارتفعت معدلات الالتحاق بمرحلة التعليم العالي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 0.8% على مدى فترة الخمس سنوات، مع إجمالي معدل التحاق إجمالي قدره 58.8% في عام 2021 مقارنة بـ 57.3% في عام 2016.



وأشار التقرير إلى أن التباطؤ في معدلات الالتحاق خلال عام 2021 جاء بسبب جائحة كورونا. وقد تأثر هذا القطاع بالانخفاض الكبير في معدلات الالتحاق بمدارس القطاع الخاص، والتي تتكون إلى حد كبير من الوافدين.