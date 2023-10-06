في إطار توطيد التعاون مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة ومن منطلق دور الجامعة الثقافي والريادي، وتنفيذا لإستراتيجية جامعة الكويت بتفعيل دورها في المجتمع، شاركت جامعة الكويت ممثلة بمدير جامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري في الحلقة النقاشية التي أقامتها شركة نفط الكويت تحت عنوان «التعليم والتطور» بحضور مدير مركز اللغات د.خالد الفضلي، والمستشار الصناعي والإداري وعضو هيئة التدريس السابق بجامعة الكويت د.طارق الدويسان، ورئيس فريق عمل التطوير الوظيفي والتخطيط لدى شركة نفط الكويت مناع العجمي.



وتأتي هذه المشاركة من منطلق إستراتيجية جامعة الكويت وتعزيز دورها التفاعلي والنشط في المجالات الثقافية والتدريبية والتعليمية والمعرفية والإرشادية.



وشكر مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري شركة نفط الكويت والقائمين على هذه الحلقة النقاشية والتي تهدف لتعريف معنى القيادة والتعلم والتطور على المستوى الشخصي والمهني وماذا يحتاج إليه القائد لصنع التغيير.



كما تطرق مدير جامعة الكويت بالإنابة إلى التحديات والعقبات التي واجهتها جامعة الكويت، ومنها الانتقال من عدة صروح في عدة مواقع إلى صرح جامعي جديد يجمع الكليات في مدينة جامعية واحدة وهي مدينة صباح السالم الجامعية، مؤكدا أن هذا التغيير ساهم في تطور جامعة الكويت، بالإضافة إلى التحول إلى استخدام وسائل تكنولوجية تعليمية متطورة والتخلي عن الوسائل التقليدية القديمة وذلك أدى بدوره إلى نتائج مبهرة وناجحة.



بدوره، أشار مدير مركز اللغات د.خالد الفضلي إلى أن الدافع للعمل لدى الموظفين هو القوة الأساسية التي تدفع الموظفين للعمل على أكمل وجه، ومن هنا يجب على القادة معرفة دوافع العاملين تحت إشرافهم، مبينا أنه قد يكون هناك عنصران أساسيان لمعرفة الدافع للعمل وهو إما المكافأة أو العقاب، لافتا إلى أنه يجب على القائد أن يعلم مدى اختلاف الأجيال التي تعمل تحت إشرافه، فكل جيل لديه دافع معين يريد الوصول إليه.



وفي الختام، تم تكريم المشاركين في الحلقة النقاشية وشكرهم على مساهمتهم الفعالة في توفير المعلومات وكيفية تطوير المهارات والخبرات.