عاطف رمضان



علمت «الأنباء» ان مراحل التوزيع ضمن الضاحية الرابعة بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الذي تنفذه المؤسسة العامة للرعاية السكنية سوف تتضمن 18 توزيعة بإجمالي 4943 قسيمة، ومساحة القسيمة الواحدة 400 متر مربع. ومن المقرر ان تضم التوزيعة الأولى 318 قسيمة، والثانية ستشمل 240 قسيمة، والثالثة 254، والرابعة 300، فيما تتضمن الخامسة 258، والسادسة 261، والسابعة 304، والثامنة 275، والتاسعة 381 قسيمة والعاشرة 254، والحادية عشرة 285، والثانية عشرة 258 قسيمة، والثالثة عشرة 244، والرابعة عشرة 262.



وتشمل التوزيعة الخامسة عشرة 294 قسيمة، والسادسة عشرة 267، والسابعة عشرة 317 والثامنة عشرة 271. وذكرت المصادر ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية قامت بتوزيع الدفعات في الضاحية الثالثة N3 بمشروع جنوب سعد العبدالله، من الدفعة الاولى حتى الدفعة الثانية عشرة التي تشمل 274 قسيمة حكومية بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 5/12/2004.