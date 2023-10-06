عبدالله قنيص - أحمد خميس



علمت «الأنباء»، عن توجه لإجراء تدوير محدود في قطاع الجنسية والجوازات تضمن تعيين العميد عبدالله الحواس مديرا لمباحث الجنسية والمقدم قتيبة البرجس مساعدا له والمقدم عبدالقادر الرقيب رئيسا لقسم البحث والتحري.



من جهة أخرى، أبلغ مصدر أمني «الأنباء»، بأن وزارة الداخلية تتجه لمنح نوط الدفاع الوطني لغير المشمولين بالحصول عليه من ضباط وضباط صف. وقال المصدر إن تعميما صدر بهذا الخصوص طلب من قطاعات «الداخلية» حصر من لم يحصلوا على النوط بدءا من رتبة رائد حتى «رقيب»، على أن ترفع الأسماء إلى القيادة العليا في الوزارة تمهيدا لإصدار قرار بحصولهم على نوط الدفاع الوطني.