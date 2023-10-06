أعلن أمين صندوق رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م.علي السهلي أن الرابطة استقبلت مدير عام الهيئة د.حسن الفجام الذي حرص مشكورا على زيارة الرابطة والاطلاع على ما تقدمه من دورات لأعضاء هيئة التدريب ضمن الموسم التدريبي الأول 2023/2024 خلال الفترة من 1 إلى 12/10/2023.



وصحب المدير العام خلال زيارته للرابطة نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية د.مشعل المنصوري وعدد من القيادات، وكان في استقبال ضيوف الرابطة كل من رئيس الرابطة فيصل الضاحي، ونائب الرئيس خليل الشطي، ورئيسة اللجنة الاجتماعية مها العلي.



وأشار السهلي إلى أن ضيوف الرابطة أشادوا بمستوى الدورات المقدمة وأبدوا استعدادهم لتوفير كل السبل التي تساهم في استمرار تقديم مثل هذه الدورات المفيدة للارتقاء بمستوى المدربين وبما يعود بالنفع على المستوى التدريبي والأكاديمي للهيئة كأكبر صرح تعليمي وتدريبي في الخليج، لافتا إلى أن هذه الزيارة الكريمة من مدير عام الهيئة أسعدت أيضا المدربين والمشاركين في هذه الدورات.