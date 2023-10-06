عبدالعزيز الفضلي



هنأ وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع جميع المعلمين والمعلمات العاملين في السلك التعليمي بمناسبة يوم المعلم العالمي ووجه كلمة ذكر فيها «تحية إجلال وتقدير على الدور الذي يقوم به المعلمون كافة، وعلى ما يبذلونه من جهد وعطاء في مهنة التعليم السامية التي تحمل رسائل نبيلة في إعداد جيل المستقبل.



وقال المانع في كلمته خلال احتفالية أقامتها وزارة التربية بهذه المناسبة: إن الوزارة تقدر الصعوبات والدور الكبير الذي يقوم به المعلمون، مؤكدا أهمية استمرار الاحتفال بهذه المناسبة كل عام.



وأضاف: لن ننسى معلمينا الذين نستذكر أثرهم الطيب بما قدموا من إنجازات تشهد لهم، فلابد أن نرسخ في نفوس الطلبة والطالبات قيمة الوفاء لهم لأن لهم علينا دينا ما حيينا»، مستشهدا بمقولة: «من علمني حرفا صنت له عهدا». وقدم د.المانع نصيحة لكل معلم ومعلمة بأن يستثمروا الفرصة الذهبية التي أتيحت لهم من خلال مهنة التعليم وهي التأثير في عقول وأذهان الطلبة والطالبات وتغذيتها بالقيم التي تشجع على روح الانتماء والولاء لهذا الوطن، والوحدة الوطنية بالإضافة إلى تعزيز الأفكار الإيجابية.



وشهدت الاحتفالية مشاركة وتعاون فريق (إكسبو 965) للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين وحضور طلاب وطالبات الكشافة المدرسية من مختلف المدارس، كما شارك التوجيه الفني للتربية الفنية بعدد من اللوحات التي تعبر عن الشكر للمعلم.



ويقام يوم المعلم العالمي سنويا في 5 أكتوبر وأطلق عام 1994 ويهدف إحياؤه إلى التركيز على تقدير وتقييم وتحسين المعلمين في العالم وإتاحة الفرصة للنظر في القضايا المتعلقة بالمعلمين والتعليم.