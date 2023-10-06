أعلن مرصد «كوبرنيكوس» الأوروبي أمس، أن «شهر سبتمبر كان الأكثر حرا على الإطلاق الذي يسجل على مستوى العالم»، حيث تخطى الرقم القياسي السابق المسجل في 2020 بفارق كبير بلغ نصف درجة مئوية. كذلك، أعلن المرصد في تقريره الشهري أن معدل درجات الحرارة في العالم منذ مطلع هذا العام يزيد بـ 1.4 درجات مئوية عما كان عليه قبل الثورة الصناعية. وقال المرصد إن متوسط درجة الحرارة في العالم بين يناير وسبتمبر هو الأعلى على الإطلاق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وفيما يزيد هذا المتوسط 0.05 درجة مئوية عما كان عليه في عام 2016 الذي كان قياسيا من حيث درجات الحرارة، فقد يرتفع أكثر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام نظرا لاشتداد ظاهرة النينيو المناخية التي تبلغ ذروتها عادة في فترة عيد الميلاد.