التقى وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية الألبانية برئاسة النائب محمد هايف المطيري اليوم الخميس بنائبة رئيسة البرلمان الالباني ارمونيلا فيلا وذلك في مبنى البرلمان الالباني في العاصمة تيرانا.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات كافة لاسيما البرلمانية منها وتنسيق المواقف المشتركة في المحافل البرلمانية الدولية.

من جهتها أعربت فيلا عن عميق شكرها وتقديرها لدولة الكويت حكومة وشعبا على الدعم السخي والمساعدات الانسانية والخيرية المقدمة لبلادها من حكومة دولة الكويت والجمعيات الخيرية والاغاثية والتي كان آخرها في الزلزال المدمر الذي ضرب البانيا في نوفمبر عام ٢٠١٩ مشيدة بالمشاريع الحيوية التي يتولاها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في البانيا وآخرها المشروع القائم لإعادة تأهيل طريق نهر فلورا.

من جهته استذكر رئيس الوفد الكويتي باعتزاز الموقف الألباني المؤيد للحق الكويتي واستقلال وسيادة دولة الكويت أثناء الغزو العراقي الغاشم عام ١٩٩٠.

واعرب المطيري عن شكره للجانب الالباني على التسهيلات المقدمة امام الجمعيات الخيرية الكويتية لممارسة نشاطها الانساني والخيري في البانيا بلا عوائق.

واشار الى أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين والسعي الى رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين الى افاق ارحب فضلا عن أهمية تشجيع السياحة وتسهيل عمليات تملك العقار للكويتيين في البانيا.

ويضم الوفد البرلماني الكويتي النواب الدكتور عادل الدمخي واسامة الشاهين والدكتور فلاح الهاجري.

وحضر اللقاء القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى البانيا السفير خالد الشامي والسكرتير اول بالسفارة عدنان الغنيم.