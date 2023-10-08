قامت الأجهزة الرقابية بمحافظة الجهراء باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعادة التوزيع الجغرافي للمهندسين والمفتشين وفق التعميم الإداري رقم٢٨/٢٠٢٢ ومن خلال الجولات التفتيشية قامت الفرق الرقابية بإدارة السلامة بتوجيه 202 تنبيه لأنظمة السلامة فيما يتعلق بأنقاض البناء ونواتج الحفر في المناطق السكنية خلال الفترة من 20 الى27/8/2023.



كما قامت الفرق الرقابية بإدارة السلامة بتوجيه 230 تنبيها لأنظمة السلامة فيما يتعلق بأنقاض البناء ونواتج الحفر في المناطق السكنية خلال الفترة من 27/8 الى 3/9/2023.



اضافة الى توجيه (224) تنبيها لأنظمة السلامة فيما يتعلق بأنقاض البناء ونواتج الحفر في المناطق السكنية.



كما قامت الأجهزة الرقابية بإدارة السلامة فيما يخص الاعمال الانشائية القائمة وأنقاض البناء بـ39 جولة تفتيشية اضافة الى 8 تنبيهات التي تلتها إزالة من المالك.