

عبدالكريم العبدالله



دعت رئيس مجلس أقسام النساء والولادة بوزارة الصحة د.أمل خضر الى ضرورة الكشف المبكر عن «نقص الحديد» لدى النساء كونهن الأكثر عرضة للإصابة بسبب البلوغ والحمل والولادة، لافتة إلى أن نسبة إصابة النساء بنقص الحديد بلغت ما يقارب 40%.



جاء هذا في تصريح خاص لـ «الأنباء» على هامش تنظيم الرابطة الكويتية للنساء والولادة بالتعاون مع مجلس أقسام النساء والولادة ملتقى علميا تحت عنوان «نقص الحديد والمرأة» بمشاركة بروفيسور أمراض نساء وولادة من سويسرا مختص في مجال نقص الحديد عند النساء، وبحضور استشاريي النساء والولادة وأطباء الرعاية الأولية واستشاريي أمراض الدم.



وأوضحت د.خضر أن من أعراض نقص الحديد لدى النساء هي «الإرهاق الشديد والتعب - تسارع ضربات القلب - الضعف - شحوب الجلد - الاكتئاب»، كما انه أثناء الحمل يؤثر سلبيا على صحة المرأة والجنين.



وبينت أن الكشف والعلاج المبكر يؤديان الى تفادي المشاكل الصحية المصاحبة لنقص الحديد وتأثيرها سلبيا على حياة المرأة.