قال تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي ان قطاع البنوك الكويتية يعتبر الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة بـ60.8% كما في نهاية سبتمبر 2023، والأعلى مساهمة في أرباحها في النصف الأول 2023 بـ54.7%، والأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي غير المباشر، والأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت، حيث استحوذ على 48.1% من إجمالي سيولتها منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية 27 سبتمبر 2023، أي آخر يوم عمل في الربع الثالث من العام الحالي، وضمنه حظي بنك واحد (بيتك) على 49.6% من سيولته خلال الفترة المذكورة. وما بين نهاية عام 2022 ونهاية سبتمبر الفائت، انخفض مؤشر قطاع البنوك بنحو -6.3%، بينما ارتفعت قليلا مساهمة الأجانب النسبية في ذلك القطاع. وتشير المعلومات المتوافرة حتى 27 سبتمبر 2023 إلى أن استثمارات الأجانب في القطاع انخفضت قيمتها المطلقة إلى نحو 3.62 مليارات دينار مقارنة مع نحو 3.9 مليارات دينار بنهاية 2022، وتعادل نحو 14.51% من القيمة الرأسمالية ـ السوقية ـ للقطاع، وقد كانت نحو 14.47% في نهاية عام 2022. وانحصر تركيز ملكياتهم في خمسة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في «بنك الكويت الوطني» وبحدود 1.74 مليار دينار، وبحدود 1.45 مليار دينار في «بيت التمويل الكويتي»، ونحو 145.1 مليون دينار في «بنك بوبيان»، ونحو 130.6 مليون دينار في «بنك الخليج»، ونحو 110.2 ملايين دينار في «بنك برقان»، وذلك يعني أن نحو 98.8% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 1.2% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.



ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك «بنك الكويت الوطني» أيضا بنسبة 24.33% من قيمته الرأسمالية كما في 27 سبتمبر 2023، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى، ويأتي ثانيا «بنك برقان» بنسبة الملكية البالغة 17.54%، بينما يأتي خامسا في قيمة الملكية المطلقة، ويحتل «بنك الخليج» ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 14.78%، ويأتي رابعا في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي «بيت التمويل الكويتي» بنسبة ملكية بنحو 13.40%، بينما يأتي ثانيا في قيمة الملكية المطلقة. وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب «البنك الأهلي الكويتي» وبنحو 60.80%، أو من نحو 1.25% في نهاية عام 2022 إلى نحو 2.01%، وأكبر انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب «البنك الأهلي المتحد (الكويت)» حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -37.84%، أي من نحو 0.37% من قيمته إلى نحو 0.23% من قيمته.