عاطف رمضان



علمت «الأنباء» ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تطرح مناقصة انشاء وانجاز وصيانة المباني العامة بالسكن العمودي لعدد 60 عمارة سكنية في الضاحية الاستثمارية بمدينة صباح الأحمد السكنية. وأضافت المصادر انه من المقرر ان يكون موعد اقفال المناقصة 30 الجاري، مشيرة الى انه من الشروط الواجب توافرها في الشركات التي تتقدم للمناقصة تقديم ما يثبت قيام الشركة بتنفيذ وانجاز الاعمال المماثلة لاعمال المناقصة كمقاول رئيسي لاعمال المباني العامة المطلوبة والمحددة ضوابطها في بند الاسس والمعايير بالكويت خلال العشر سنوات الاخيرة من تاريخ الاستلام الابتدائي للمشروع، مع تقديم نسخة من العقد وشهادة انجاز الاعمال الصادرة من الجهة المتعاقد معها. ولن يسمح بمشاركة الشركات التي لها عقود جارية تحت التنفيذ ومتأخرة في تسليم اي جزء من المشروع عن تاريخ الانجاز التعاقدي بنسبة تأخير تتجاوز 50% من مدة العقد الكلية حتى تتم تسوية العقد محل التنفيذ.



ويجب الا يقل رأسمال الشركة او الاصول المملوكة للفرد عن 10 ملايين دينار، وآخر موعد لتقديم استفسارات عن المناقصة 15 اكتوبر الجاري لتسليمها للمؤسسة.