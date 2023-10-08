أقلعت الطائرة الإغاثية الثالثة عشرة التابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية ضمن الجسر الجوي لمساعدة منكوبي إعصار دانيال في ليبيا أمس وعلى متنها حافلة نقل ركاب.



وقال مدير ادارة الطوارئ والكوارث في جمعية الهلال الاحمر يوسف المعراج في تصريح لـ «كونا» ان الكويت تواصل تسيير جسرها الجوي لدعم ومساندة الشعب الليبي الشقيق لتخفيف آثار وتداعيات إعصار دانيال تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير.



واضاف المعراج ان عدد الطائرات التي انطلقت من قاعدة عبدالله المبارك الجوية بلغ 13 طائرة على متنها مواد اغاثة واجهزة ومواد طبية وسيارات اسعاف ونقل ومواد ايواء، مؤكدا تضامن الكويت التام مع ليبيا ووقوفها إلى جانب شعبها الشقيق في مواجهة كارثة الفيضانات والسيول معبرا عن بالغ الشكر والتقدير للقوة الجوية الكويتية التي نقلت المساعدات الانسانية بشكل عاجل الى الاشقاء في ليبيا.



وقال ان هناك تنسيقا بين «الهلال الأحمر» ونظيره الليبي اضافة الى التعاون مع وزارتي الدفاع والخارجية وسفير الكويت لدى ليبيا وسفير ليبيا لدى الكويت للوقوف على جميع احتياجات اشقائنا في ليبيا، مشيدا بمواقف الكويت قيادة وحكومة وشعبا لاتخاذ خطوات عملية وتحركات انسانية تجاه إغاثة المنكوبين وتخفيف حدة الأزمة الانسانية في ليبيا.