

صدر مرسوم بنقل بعض رؤساء البعثات الديبلوماسية، ونص المرسوم على:



مادة أولى



ينقل رؤساء البعثات الديبلوماسية التالية أسماؤهم إلى الدول المذكورة قرين اسم كل من:



1 - د.راشد حماد العدواني - سفيرا للكويت لدى روسيا الاتحادية.



2 - زياد إبراهيم الأنبعي - سفيرا للكويت لدى جمهورية تشيلي.



3 - طلال راشد المنصور - سفيرا للكويت لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.



4 - أحمد عبدالرحمن الشريم - سفيرا للكويت لدى جمهورية سنغافورة.



مادة ثانية



على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.