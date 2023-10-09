عبدالكريم العبدالله



في إطار المتابعة الدورية للمشاريع الصحية التنموية، تفقد أمس وزير الصحة د.أحمد العوضي مشروع مستشفى الصباح الجديد، وذلك للوقوف على آخر الأعمال الإنشائية.



هذا، واستمع العوضي إلى شرح مفصل عن نسب إنجاز المشروع والتي بلغت نحو 81%، كما وجه باستكمال المتطلبات اللازمة لتسريع نسب الإنجاز لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع كاملا.



ويعد المشروع أحد المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية لتطوير البنية التحتية للرعاية الصحية، وتوسيع رقعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ويتألف من 3 مبان منفصلة، وتشمل مبنى المستشفى الرئيسي، ومبنى الخدمات المركزي، ومبنى مواقف السيارات، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 512 سريرا، ويضم 73 عيادة خارجية، و105 أسرّة للعناية المركزة، وغير ذلك من المرافق والأقسام اللازمة لإدارة وتشغيل المستشفى.