وجه النائب حمدان العازمي سؤالا إلى وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، قال في مقدمته، تعاني عشرات المساجد في العديد من مناطق الكويت إما من نقص خدمات أو التعطل بسبب الصيانة أو تأخر الافتتاح بسبب تعثر الإنشاءات بالنسبة للمساجد الجديدة. وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1- كم عدد المساجد في الكويت؟ مع تزويدي ببيان يوضح عددها في كل محافظة وفي كل منطقة.



2- كم عدد المساجد تحت الإنشاء؟ مع تزويدي ببيان يوضح الآتي في كل منهم على حدة:



- عنوان المسجد.



- تاريخ تخصيص الأرض.



- تاريخ التعاقد لبداية الإنشاء.



- تكلفة العقد.



- مدة العقد.



- نسبة الإنجاز.



- اسم المقاول المنفذ.



- هل هناك أي تأخير أو تعثر في تنفيذ العقد؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بمدة التأخير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة، وهل هناك قضايا متداولة في المحاكم الكويتية بشأن هذا الأمر سواء بين الوزارة والمقاول او بين الوزارة وأي جهة أخرى.



3- يرجى تزويدي ببيان مفصل عن جميع أنواع العقود التي أبرمتها الوزارة المتعلقة بالصيانة والترميم لجميع مساجد الكويت متضمنة (أسماء الشركات، وتكلفة التشييد أو الترميم أو الصيانة، وعدد المساجد التي تم بناؤها أو ترميمها أو صيانتها، ونسبة الإنجاز في كل عقد، والغرامات والجزاءات التي فرضت على الشركات المتأخرة والمتعثرة)، وذلك خلال الفترة من 2018 حتى تاريخ ورود السؤال، مع تزويدي بجميع المستندات الدالة على ذلك.



4- هل سجلت الجهات الرقابية أي ملاحظات او توصيات على العقود المتعلقة ببناء وتشييد وترميم المساجد خلال الفترة من 2018 حتى تاريخ وورد السؤال؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بهذه الملاحظات والتوصيات، وهل تم تلافيها ومعالجتها؟ مع تزويدي بالمستندة الدالة على ذلك، أما في حال عدم معالجتها فيرجى تزويدي بأسباب عدم معالجتها.



5- يرجى تزويدي بكشف تفصيلي يوضح عدد المهندسين المكلفين بالإشراف ومتابعة تنفيذ جميع أنواع العقود المتعلقة بالمساجد وتخصصاتهم وجنسياتهم وذلك في كل إدارة من إدارات المساجد في جميع المحافظات.