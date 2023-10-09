وجه النائب داود معرفي سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح، قال في مقدمته: تماشيا مع الدور الفعال الذي تقوم به الحكومة ومجلس الأمة من تشريعات خاصة بتكويت الوظائف، وحرصا على تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين لإيجاد فرص عمل للخريجين وأيضا لإيضاح آلية العمل داخل الوزارات لكي تحظى بالشفافية والتوازن الوظيفي. لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:



1- عدد المعينين على بند التعيين والعقود والمكافآت في الوزارة (كويتيين، أبناء كويتيات، غير محددي الجنسية، وافدين) كل على حدة؟ وما الاحتياج الفعلي من الموظفين داخل الوزارة؟



2- الاحتياج الفعلي من أعداد الموظفين الكويتيين داخل الوزارة؟



3- عدد الخريجين الذي تم تعيينهم خلال عام 2020 حتى 2023؟ وما تخصصاتهم؟



4- هل هناك خطة احتياج سنوية للخريجين الجدد لتعيينهم؟



5- هل هناك وظائف إشرافية تم الإعلان عنها أو لم يتم الإعلان عنها شاغرة داخل الوزارة؟ إذا كانت الإجابة بنعم. فما تلك الوظائف؟



6- عدد المستشارين الكويتيين وغير الكويتيين بمكتب الوزير ومكاتب الوكلاء المساعدين وغيرهم مع ذكر جنسياتهم؟