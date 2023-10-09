بداح العنزي



تبحث لجنة محافظة الجهراء خلال اجتماعها الاربعاء برئاسة عبدالله العنزي طلب اعادة تنظيم منطقة الصليبية الزراعية وتسليمها للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.



ويتضمن جدول الاعمال التالي:



إلغاء قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ل ج/3/264/12/2022/د4) المتخذ بتاريخ 10/1/2022 لعدم الحاجة لإنشاء مطار في المنطقة الشمالية.



الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن الطريق المؤدي إلى المقهى الشعبي في محافظة الجهراء.



طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسارات خطوط هوائية من كل من محطة كاظمة B ومحطة swde A الى محطة جسر جابر بمنطقة الصبية.



الكتاب المقدم من سكان منطقة جابر الأحمد وسكان منطقة سعد العبدالله وسكان منطقة شمال غرب الصليبخات وسكان منطقة غرناطة وسكان منطقة الدوحة بشأن طلب انشاء مسنتين.



الكتاب المقدم من وزارة الاشغال العامة بشأن تخصيص مواقع للتشوين والمكاتب المؤقتة بمناطق مختلفة بالكويت.



طلب موقع ثان لمركز البيانات الوطني لاستمرارية الاعمال وإدارة الكوارث.



سؤال عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي بشأن الطريق من جسر سليل الجهراء الذي يربط الدائري السادس بمدينة المطلاع.



الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن إنشاء جسر مشاة يربط بين منطقتي الصليبخات والنهضة.