سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان



وجّه النائب د.حسن جوهر الدعوة إلى النواب لحضور اجتماع موسع بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون للتشاور وإقرار الأولويات التشريعية بشكلها النهائي.



وجاء في دعوة د.جوهر التي بعثها نيابة عن اللجنة التنسيقية، أنه استكمالا للاستعداد لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي بشأن ترتيب أولويات الخارطة التشريعية، وعلى ضوء قائمة الأولويات التي ساهم في تقديمها أعضاء مجلس الأمة، وحرصا على تفعيل العمل الجماعي للمرحلة المقبلة، يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع العام يوم الأحد 15 الجاري في تمام الساعة 12:30 بعد الظهر بقاعة اجتماعات الرئيس. وأوضح د.جوهر، أن الاجتماع للتشاور وإقرار الأولويات التشريعية بشكلها النهائي، تمهيدا لعرضها على اللجنة الوزارية التنسيقية واعتمادها خارطة طريق للتعاون النيابي-الحكومي لدور الانعقاد الثاني المقبل.



من جانب آخر، أعلن النائب حمدان العازمي عزمه تقديم استجواب لوزير التجارة والصناعة محمد العيبان. وقال العازمي إنه جار العمل على إعداد صحيفة الاستجواب من عدة محاور تتعلق بتعارض المصالح وسوء استخدام السلطة وتجاوزات مالية وإدارية.