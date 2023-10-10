ازداد وضع المدرب الجديد الفرنسي رودي غارسيا صعوبة بعد تلقي نابولي هزيمته الثانية تواليا بين جمهوره بخسارته أمس الأول أمام فيورنتينا 1-3 في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. ودخل حامل اللقب اللقاء على خلفية خسارته منتصف الأسبوع على ملعبه «دييغو أرماندو مارادونا» أمام ريال مدريد الإسباني 2-3 في دوري أبطال أوروبا، وبالتالي كان يمني النفس في أن يصالح مشجعيه بالفوز على فيورنتينا، لكن هذا الأمر لم يتحقق، ليتجمد رصيد الفريق الجنوبي عند 14 نقطة، متراجعا إلى المركز الخامس لصالح فيورنتينا بالذات.



وتخلص لاتسيــــو، وصيف بطل الموسم الماضي، من عقدته على أرضه أمام أتالانتا بالفوز عليه 3-2 بفضل البديل الأوروغوياني ماتياس فيسينو الأحد.



وواصل روما صحوته بعد البداية الصعبة جدا بتحقيقه فوزه الثاني تواليا والثالث في الدوري هذا الموسم، وجاء على حساب مضيفه كالياري الأخيرة 4-1، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد كالياري عند نقطتين في المركز العشرين الأخير.



وأعلن نادي روما أمس، أن صانع ألعابه الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا سيغيب عن الملاعب لمدة شهر بسبب إصابته بقطع في أربطة ركبته اليسرى بالمباراة ضد كالياري.



فرنسا



وفي الدوري الفرنسي، نفض باريس سان جرمان غبار خسارته الفادحة أمام نيوكاسل يونايتد الانجليزي 1-4 في دوري ابطال اوروبا، بفوزه على مضيفه رين 3-1 أمس الأول في المرحلة الثامنة من بطولة فرنسا لكرة القدم، ليرفع سان جرمان رصيده الى 15 نقطة وصعد إلى المركز الثالث متخلفا بفارق نقطتين عن موناكو المتصدر. وفشل بريست في احتلال المركز الثاني بفارق الأهداف عن موناكو بانتزاعه تعادلا صعبا من ضيفه تولوز 1-1. وتوقفت مباراة مونبلييه ومضيفه كليرمون فوت بشكل نهائي قبيل نهايتها بقليل حين كان الأخير متقدما 4-2، وذلك بسبب رمي المفرقعات النارية التي انفجرت إحداها بالقرب من حارس الضيوف موري دياو، فيما انتهى ديربي الشمال بين لنس وليل بتعادلهما 1-1.