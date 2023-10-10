85 سهماً تشكل 56% من أسهم السوق تراجعت أسعارها جراء موجة البيع العشوائي



شريف حمدي



واصلت بورصات الخليج الجنوح للانخفاض وتحقيق الخسائر للجلسة الثانية على التوالي، وذلك بضغط من التطورات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط من تصعيد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.



إذ سجلت أغلب مؤشرات الأسواق خسائر لليوم الثاني إثر حالة الارتباك التي تشهدها أسواق المنطقة العربية وسط مخاوف من طول أمد المواجهات العسكرية، وجاءت تراجعات أغلب أسواق الخليج رغم ارتفاع أسعار النفط بنسبة 5% تقريبا على وقع الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.



ووفقا لبيانات شركة «كامكو إنفست»، خسرت أسواق الخليج أمس نحو 20 مليار دولار من قيمتها السوقية، وتصدر سوق أبوظبي الخسائر بقيمة 10.4 مليارات دولار، تلاه سوق دبي بـ 4.2 مليارات دولار، ثم السوق القطري بـ 2.7 مليار دولار، ثم سوق الكويت بخسائر ملياري دولار، تلاه سوق البحرين بـ 800 مليون دولار، واستقر سوق مسقط، فيما غرد السوق السعودي خارج السرب وحقق 0.2 مليار دولار مكاسب.



يذكر ان أسواق الخليج كانت قد خسرت نحو 10.2 مليارات دولار بجلسة الأحد الماضي، وبذلك تكون خسائر الأسواق تجاوزت الـ 30 مليار دولار في الجلستين الأخيرتين.



وعلى مستوى سوق الأسهم الكويتي، استمر جنوح المؤشرات للتراجع بشكل جماعي، وذلك بالتوسع في عمليات البيع العشوائي التي ينتهجها المتعاملون بالوقت الراهن، حيث انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.6% بخسارته 117 نقطة ليصل إلى 7236 نقطة، كما سجل مؤشر السوق الرئيسي خسائر بـ 71 نقطة تمثل 1.3% من مكونات المؤشر ليصل إلى 5513 نقطة، ومن ثم انخفض المؤشر العام الذي يقيس أداء السوقين معا بخسارته 102 نقطة بنسبة 1.5% ليصل إلى 6629 نقطة.



وبهذه الخسائر بلغت انخفاضات القيمة السوقية لبورصة الكويت نحو 950 مليون دينار في جلستين متتاليتين، لتكون قريبة من فقد مستوى 39 مليار دينار بعد ان فقدت مستوى 40 مليار دينار أول من امس، إذ أنهت البورصة تعاملات امس بقيمة سوقية 39.173 مليار دينار.



في المقابل، قفزت السيولة المتدفقة للسوق امس بنسبة 67% بمحصلة بلغت 48.8 مليون دينار مقابل 29.2 مليون دينار في أول من أمس، وكان لافتا استمرار تمحور السيولة حول اسهم «بيتك» الذي حل بالصدارة بـ 15 مليون دينار، تلاه سهم «الوطني» بـ 4.8 ملايين دينار، تلاه سهم «زين» بـ 2.5 مليون دينار، ثم سهم «بوبيان» بـ 1.8 مليون دينار، وسهم «أجيليتي» بـ 1.6 مليون دينار.



كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 31% بكميات اسهم 195 مليون سهم مقابل 149 مليون سهم بجلسة الأحد الماضي، وجاء سهم «بيتك» بصدارة الأسهم الأكثر تداولا بـ 21.2 مليون سهم.



وسجلت أسهم 23 شركة ارتفاعا بجلسة امس، مقابل تراجع أسعار أسهم 85 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم 13 شركة، ولم يجر التداول على أسهم 29 شركة.



وتراجعت مؤشرات السوق امس بضغط من 11 قطاعا، تصدرها «خدمات مالية» بانخفاض 1.8%، تلاه «العقار» بـ 1.7%، و«الاتصالات» بتراجعه بنسبة 1.63%، ثم «البنوك» بـ 1.62%.