وجــــه الـنــائــــب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز جاء كما يلي:



أبرمت الهيئة العامة للطرق والنقل البري في عام 2018 عقدا مع إحدى الشركات لتنفيذ مجموعة جسور في المنطقة الملاصقة لمجمع الأفنيوز لمعالجة الازدحام المروري في هذه المنطقة، إلا أنه لوحظ منذ فترة طويلة توقف الأعمال في هذا المشروع ما سبب تأخرا في إنجازه وهو ما أدى الى استمرار حالة الازدحام في هذه المنطقة، علاوة على ما أثير من سوء تصميم الجسر وضعف كفاءة الشركة المنفذة له.



لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:



1 - نسخة على قرص مدمج (CD) او شريحة ذاكرة (Flash Memory) من:



٭ العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والنقل البري والمكتب الاستشاري المصمم للجسر.



٭ العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والنقل البري والشركة المنفذة للجسر.



٭ المخطط المعتمد من الهيئة لتنفيذ الجسر.



٭ أي عروض مرئية أو مقاطع مصورة توضح الأعمال التي ستجرى في هذه المنطقة.



2 - بيان التكلفة التقديرية للمشروع والتكلفة الفعلية له حتى تاريخه، وذلك وفقا للجدول التالي:



٭ الكلفة التقديرية - الكلفة الفعلية.



3 - بيان للمدة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع، والمدة المتوقعة حاليا لتنفيذه، وذلك وفقا للجدول التالي:



٭ المدة المحددة لتنفيذ المشروع عند إبرام العقد - المدة المتوقعة حاليا لإنجاز المشروع.



4 - بيان لجميع الأوامر التغييرية التي تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة على تنفيذ المشروع، وذلك وفقا للجدول التالي:



٭ الأمر التغييري - تاريخ الموافقة - الكلفة.



5 - ما سبب توقف الأعمال في المشروع المشار اليه بديباجة السؤال؟ وهل فرضت الهيئة أي غرامات على الشركة المنفذة للمشروع جراء تأخيرها في عملية التنفيذ؟ إذا كانت الإجابة بالايجاب، يرجى بيان حجم هذه الغرامات.



6 - هل اطلعت الهيئة قبل تنفيذ المشروع على أي إدارة للمرور في وزارة الداخلية والشركة المشغلة لمجمع الافنيوز؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من رأيهما.



7 - نمى إلى علمي وجود ملاحظات فنية على المشروع مما قد يهدد بإزالته؟ فما مدى صحة ذلك؟