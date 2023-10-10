وجه النائب مهند الساير سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد جاء كما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ملاحظات ديوان المحاسبة على وزارة الدفاع للسنوات التالية كل منها على حدة 2020/2021، 2021/2022، 2022/2023.



2 ـ ما الاجراءات والقرارات المتخذة لمعالجتها؟ مع تزويدي بصور ضوئية عنها، إن وجدت.



3 ـ كم عدد الإقرارات المعتمدة من قبلكم للمصروفات السرية لوزارة الدفاع المرسلة لرئيس ديوان المحاسبة وفق الإجراءات الواردة في المادة 80 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة منذ توليكم شؤون الوزارة؟



كما وجه سؤال إلى وزير التربية والتعليم العالي د.عادل المانع جاء كما يلي: في غضون شهر ديسمبر 2022، انطلقت الاختبارات الشفهية والتحريرية الخاصة بالموجهين الأوائل لمجموعة من المواد العلمية في وزارة التربية، وبعد تقدم المرشحين لهذه الاختبارات واجتيازهم لها تأخر ظهور نتائج هذه الاختبارات إلى أغسطس 2023، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 ـ ما أسباب تأخر صدور النتائج المتعلقة باختبارات الموجهين الأوائل المنعقدة في ديسمبر 2022؟



2 ـ هل أعيدت الاختبارات لكل أو بعض غير المجتازين للاختبارات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بكشف بأسمائهم وأسباب إعادة الاختبارات لهم.



3 ـ جميع القرارات الإدارية الخاصة بتنظيم الاختبارات والقبول للموجهين الأوائل.



4 ـ السيرة الذاتية والتدرج الوظيفي لجميع المجتازين اختبارات الموجهين الأوائل عن عام 2022-2023.



5 ـ هل توجد أي دعاوى قضائية منظورة أمام القضاء في هذا الشأن؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بآخر مستجدات هذه الدعاوى والأحكام، إن وجدت.