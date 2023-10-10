واصلت إدارة التدريب في قطاع الموارد البشرية في الأمانة العامة لمجلس الأمة تنظيم ورشة لطلبة التدريب الميداني من كلية القانون الكويتية العالمية، بحضور ومشاركة رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد النائب د.حمد المطر.



وأكد النائب أ.د.حمد المطر خلال الورشة أهمية التعليم وضرورة السعي إلى طلب العلم ووضع أهداف مهمة للوصول إليها خدمة للكويت وأهلها. وأضاف المطر أن هذا بيت الأمة ومن الضروري دعوة شباب الكويت للاطلاع على مرافق مجلس الأمة المختلفة، مشيرا إلى أن حواره معهم كان عاما وتم التطرق فيه إلى العمل التشريعي بدءا من دور الانعقاد والحديث عن بعض المفاهيم الدستورية والقانونية.



وشدد على ضرورة أن تكون للشباب أهداف وطموح والسعي إلى تحقيقها حتى يكونوا إضافة لبلدهم وأمتهم ودينهم ومجتمعهم. وأعرب عن سعادته بلقاء كوكبة من الشباب القانونيين في السنة الرابعة بكلية القانون، متوجها بالشكر إلى الأمانة العامة على هذه الدعوة.



وتأتي الورشة التي نظمتها إدارة التدريب اليوم (أمس) بحضور موظفي الإدارة مبارك الغوينم وشيخة العيد في إطار برنامج التدريب الميداني الشامل الذي ينفذه قطاع الموارد البشرية للطلبة.