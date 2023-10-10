القاهرة - ناهد إمام



احتفلت وزارة الصحة والسكان بتسليم منظمة الصحة العالمية الدولة المصرية شهادة بخلوها من فيروس التهاب الكبد الوبائي «سي» كأول دولة في العام، وتكريم مصر بجائزة Golden Tier المرموقة من منظمة الصحة العالمية. ومنحت منظمة الصحة العالمية شهادة خلوها من فيروس سي، امس، وهي أول شهادة تحصل عليها أول دولة في العالم استطاعت أن تقضي على فيروس سي في شهور قليلة، باستخدام الأدوية المصرية وبالمجان، من خلال الحملة الرئاسية 100 مليون صحة لتحقيق أهداف عام 2030 في وقت مبكر. وأكدت وزارة الصحة والسكان أن مصر حققت نجاحا كبيرا في ملف القضاء على فيروس سي. وتابعت: تسلمت مصر شهادة خلوها من فيروس سي من منظمة الصحة العالمية. واستكملت: استطعنا بفضل مبادرات الرئيس للصحة العامة القضاء على المرض، حيث كانت ومازالت مبادرة 100 مليون صحة هي الأضخم في التاريخ والتي قدمت 141 خدمة لـ 96 مليونا بتكلفة 32.2 مليون جنيه. وأوضحت تقارير وزارة الصحة والسكان، نجاح الدولة المصرية في الوصول العادل إلى رعاية مرضى فيروس التهاب الكبد، وتخليص الشعب المصري من هذا المرض الذي فتك بآلاف المرضى خلال العقود الماضية. وقال د.حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن نسبة انتشار الفيروسات الكبدية في مصر بلغت عام 2008 نحو 14.7% بين الفئة العمرية من 15 إلى 59 عاما، بينما كانت نسبة انتشار فيروس سي نحو 10% بما يعادل 6 ملايين حالة مؤكدة.