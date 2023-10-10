هادي العنزي



ثمّن رئيس مجلس إدارة نادي الرماية دعيج العتيبي الدعم الكريم للرياضيين من القيادة السياسية، مؤكدا أن تحقيق أبطال الرماية 4 ميداليات متنوعة في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19، يعد إنجازا مهما ومسؤولية مضاعفة لتحقيق المزيد من الإنجازات الكبيرة في الفترة المقبلة.



جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقامه مجلس إدارة نادي الرماية لأبطال الكويت في «الآسياد»، وذلك في مجمع الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية، وحضره ممثل الهيئة العامة للرياضة خليفة الطراروة، وأعضاء مجلس إدارة نادي الرماية، واللاعبين المكرمين، وهم: عبدالله الطرقي، وخالد المضف، وإيمان الشماع، وعبدالرحمن الفيحان، وطلال الرشيدي.



وذكر العتيبي أن مجلس إدارة الاتحاد سيواصل العمل بالتنسيق مع الأجهزة الفنية، لتمكين أبطال الرماية من حجز مقاعد مؤهلة في أولمبياد باريس 2024، وذلك من خلال البطولات العالمية المؤهلة التي ستقام تباعا الفترة المقبلة، مضيفا: «ثقتنا كبيرة بالرماة والراميات لزيادة مقاعد الكويت في «باريس 2024»، بعدما حجز الرامي خالد المضف مقعده في الدورة الأولمبية»، ومشيدا بالدعم الكبير من قبل وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان واللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة.



من جهته، أكد أمين السر العام لنادي الرماية عبيد العصيمي، أن الإنجازات التي تحققت لم تأت من فراغ، بل نتيجة عمل جاد، وخطة إستراتيجية متكاملة، مضيفا: «تنتظر الأبطال مشاركات قارية ودولية مهمة في الفترة المقبلة، ونأمل أن يوفقوا لحصد المزيد من الإنجازات».



من جانبه، أشاد الرامي عبدالرحمن الفيحان الفائز بفضية رماية التراب فرق بدعم مجلس إدارة النادي، وحرصه على تطوير اللاعبين.



وقال لـ «الأنباء»: «دورة الألعاب الآسيوية تحظى باهتمام كبير لدى رماة الكويت، وقد شهدت منافسات صعبة، وقد اجتهدنا والرماة المضف والرشيدي، وأحرزنا المركز الثاني بفارق طبق واحد عن المنتخب الهندي»، لافتا إلى أنه سيشارك في بطولة آسيا في كوريا الجنوبية أملا بالتأهل إلى أولمبياد باريس.



كما ذكر الرامي خالد المضف، أنه تنتظره مشاركة مهمة الشهر المقبل عندما يخوض منافسات بطولة أبطال العالم لأفضل 12 راميا في قطر، وقال: «جاءت منافسات الرماية الآسيوية مرتفعة من حيث المستوى الفني، ونأمل الاستمرار في إسعاد أهل الكويت».