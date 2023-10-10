توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن الحيوانات تخشى أصوات البشر، أكثر من زئير الأسد. وذكرت الدراسة التي اجر يت في جنوب أفريقيا، أن العلماء استخدموا تسجيلات لأصوات بشرية تتحدث بشكل طبيعي، عبر سماعات مخفية في عيون الماء، بحديقة كروغر القومية المفتوحة في جنوب أفريقيا.



وأظهر 95% من الحيوانات الخوف، حيث فرت بشكل سريع من المكان لدى سماع الأصوات البشرية. في المقابل، استقبلت أغلب الحيوانات أصوات زئير الأسود والحيوانات المفترسة الأخرى بشكل أقل فزعا، وفي بعض الأحيان قامت الفيلة بمحاولة استكشاف ومواجهة مصدر الصوت.



وتشير الدراسة إلى أن الحيوانات تعلمت في الغالب أن الاحتكاك بالإنسان يشكل خطرا كبيرا عليها بسبب امتلاكه الأسلحة النارية وعمليات الصيد واستخدام الكلاب المدربة فيها.



وقد تم اكتشاف الظاهرة نفسها في مناطق مختلفة من العالم، حيث تميل الحيوانات المختلفة للخوف من البشر أكثر من أي كائن آخر.



وأشارت الدراسة إلى أن هذه النتائج تشكل تحديا، خاصة للقطاعات التي تدرس الحياة البرية، لأن وجود البشر سيثير الحيوانات ويخيفها.



لكن في الوقت نفسه قد يستخدم العلماء تسجيلات لأصوات بشرية بهدف حماية محيط الحيوانات الأكثر عرضة للانقراض من الحيوانات المفترسة.