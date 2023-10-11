وجه النائب فهد المسعود سؤالا إلى وزير المالية فهد الجارالله جاء كما يلي:



تعتبر الكويت من أولى الدول في عمل الخير وتقديمها للدول المنكوبة والصديقة، وتكون السباقة في هذا المجال.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- مبالغ الهبات المالية التي قدمت للدول الشقيقة والصديقة من خلال الميزانية السنوية في السنوات العشر الأخيرة، وكم تبلغ نسبتها الى جميع المبالغ المصروفة في الميزانية؟



كما وجه النائب فهد المسعود سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة جاء كما يلي:



فيما يتعلق بجرائم الرأي، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- عدد المسجونين حاليا في جرائم الرأي إن وجد، مع ذكر الجريمة التي تم ارتكابها لكل منهم.