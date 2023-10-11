بحث الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية د.هشام كلندر مع مجلس إدارة شبكة الصحة الجامعية (University health Network) في تورونتو بكندا مجالات التعاون المختلفة في رعاية المرضى والاستثمار في قطاع الرعاية الصحية بالكويت.



وتناولت زيارة كلندر إلى المؤسسة الكندية العريقة بحث توطين الخبرات الطبية العالمية في الكويت، ورفع كفاءة الكوادر المحلية من خلال التعاون والتدريب المشترك مع كبرى المؤسسات الصحية العالمية.



والجدير بالذكر أن شبكة الصحة الجامعية تتبع جامعة تورنتو وتعد أكبر منظمة للأبحاث الصحية في كندا، وهي عبارة عن شبكة مستشفيات بحثية وتعليمية، تم اختيارها كأفضل مستشفى بحثي في كندا خلال الفترة من 2015 إلى 2022، وتضم 3 مستشفيات رئيسية وهي: مستشفى تورونتو العام، ومستشفى تورونتو الغربي، ومركز الأميرة مارغريت للسرطان، إلى جانب معهد تورونتو لإعادة التأهيل، ومعهد ميشينر، وقد تم اختيار مستشفى تورونتو ضمن أفضل 10 مستشفيات بالعالم.



إلى ذلك مثل د.كلندر وزارة الصحة في قمة الأعمال الكندية الكويتية بالتعاون مع السفارة الكندية وغرفة التجارة، وشارك أيضا في حلقة نقاشية ومتحدثا حول فرص التعاون والاستثمار في القطاع الصحي بالكويت، والتي عقدت خلال الفترة من 1 إلى 5 الجاري في كل من مونتريال وتورنتو.