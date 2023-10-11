تنظم جامعة الكويت المؤتمر الـ 44 بعنوان «قضايا الأسر العربية والخليجية في ظل التحول الرقمي»، وذلك خلال في الفترة من 16 إلى 18 الجاري، بالتعاون بين مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بالجامعة والمنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات.



وقالت رئيسة المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات المنسق العام للمؤتمر ابتسام القعود، خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم بجامعة الكويت، ان المؤتمر يهدف إلى التعريف بالثقافة الرقمية ونجاحاتها التي أصبحت واقعا ملموسا.



وأوضحت القعود أن المؤتمر يقام برعاية وزارة الداخلية ومشاركة مجموعة من الأكاديميين من مختلف الدول العربية ويتضمن ورش عمل ومحاضرات في مختلف الموضوعات، معربة عن أملها في أن تشهد مشاركة واسعة من مختلف فئات الجميع على أن يتم نقلها عبر تطبيق «زووم».



من جهته، قال الدكتور ورئيس قسم إعداد الدراسات المستقبلية والاستراتيجية سالم المطوع، في تصريح على هامش المؤتمر لـ «كونا»، إن المركز ينظم المؤتمر مع المنظمة الدولية لتمكين المرأة وجمعية مناهضة العنف المجتمعي.