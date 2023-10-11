بحضور ومشاركة رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، نظمت قوة الإطفاء العام متمثلة في إدارة الشؤون الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة حملة للتبرع بالدم انطلقت صباح أمس في مبنى رئاسة القوة بمنطقة غرب مشرف.



وقد شهدت الحملة إقبالا من منتسبي قوة الإطفاء للتبرع بالدم، وذلك لتعزيز دور القوة تجاه المجتمع تماشيا مع الدور الإنساني والمسؤولية المجتمعية. وتأتي هذه الحملة إيمانا بأهمية التبرع بالدم وانطلاقا من الدور الوطني والانساني لتلبية احتياجات وزارة الصحة ودعم الكميات المخزونة من فصائل الدم المختلفة، وخاصة النادرة.