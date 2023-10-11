القاهرة ـ خديجة حمودة



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، امس، التهنئة والتحية لأسر الخريجين في أكاديمية الشرطة، وأيضا لطلبة وطالبات الكلية المتواجدين، مقدما التحية والتقدير للشهداء وأسرهم.



وقال الرئيس السيسي ـ في كلمة خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة ـ «أود أن أذكركم بأسر شهدائنا وشهداء مصر، وأوجه لهم كامل التحية والتقدير والاحترام». وأضاف: «كلنا في الدنيا إلى زوال، نأتي ونذهب، وهناك أشخاص لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، إلا الشهيد فستظل ذكراه عطرة نظرا لما قدمه من تضحيات من أجل وطنه».



وأكد الرئيس السيسي حرصه على وجود نسبة من أسر الشهداء بجميع حفلات الشرطة والجيش، وذلك تقديرا واعتزازا بهم، وامتنانا لما قدموه لمصر.



وتابع: «في هذا اليوم يؤلمنا سقوط أي شهيد في مصر سواء كان من الجيش أو الشرطة أو من المواطنين العاديين، ولكن عزاءنا الوحيد جميعا أن هذا كان ثمنا ليس بسيطا من أجل أن يعيش الوطن بفضل الله ثم بفضل تضحيات شهداء مصر الذين قدمتهم أسرهم فداء لمصر». وقال الرئيسي السيسي: «أذكر نفسي وأذكر كل الشعب المصري بتلك التضحية الكبيرة»، مشددا على «أنه ليس هناك أغلى من النفس عند أي أسرة مصرية، فلا يوجد أغلى من أن تقدم كل أسرة أبناءها من أجل مصر، فهو ثمن عظيم ولكن من أجل وطن عظيم».



وهنأ الرئيس السيسي الطلبة الخريجين في أكاديمية الشرطة، متمنيا لهم التوفيق.. قائلا إن «مهمتكم بدأت عقب تخرجكم وبعدما حصلتم على ما يلزم من تدريب وعلوم تؤهلكم لأداء مهمتكم بشكل مناسب ويسعدنا جميعا».



وأضاف الرئيس السيسي: «إننا نخرج طلبة وطالبات من خريجي الليسانس يحملون الدبلوم والماجستير، وهذا يعني التطوير في أداء ومستوى التأهيل العلمي وكذا التأهيل البدني الذي يتم».



وتابع: «ستتعاملون مع مواطني مصر سواء المواطنون العاديون أو المواطنون الخارجون عن السياق، ومن المهم الالتزام، وأن ننفذ ونحترم دولة القانون والمعايير التي تعلمتموها».



وأردف الرئيس السيسي: «في النهاية هناك قانون يحكمنا جميعا»، متمنيا للخريجين التوفيق، داعيا الله أن يحفظهم.