سلطان العبدان



قدم النائب عبدالله الأنبعي اقتراحا لربط جميع الجهات الحكومية التعليمية مثل وزارة التربية والتعليم والجامعات والهيئات والتعليم العالي مع ديوان الخدمة المدنية على تطبيق «سهل» لتسهيل الإجراءات الوظيفية. وعلل الأنبعي اقتراحه بالتالي: يعاني كثير من المواطنين عند إجراء المعاملات الوظيفية من طلب مستندات عدة من جهات تعليمية مختلفة، مثل: وزارة التربية والجامعات والهيئات والتعليم العالي، الأمر الذي يسبب ضيق الوقت والجهد البدني غير المرغوب فيه والتنقل من مكان إلى آخر وكثرة الازدحام المروري. وأضاف: ومن أجل توفير سبل الراحة للمواطنين وتقديم الخدمات الممتازة كافة وتقليل الضغط على الجهات المعنية، ومن أجل تطور الدولة وتنميتها ومواكبة التطور في تفعيل دور الحكومة الإلكترونية قدم هذا الاقتراح.