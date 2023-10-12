كرم مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري الطلبة المشاركين في الدورة الصيفية للمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (سيرن) بحضور القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول د.خالد الهزاع، والقائم بأعمال عميد كلية العلوم د.محمد بن سبت، وعضو هيئة التدريس في قسم الحاسوب بكلية العلوم د.محمد الملا، والمشرف على الرحلة عضو هيئة التدريس في قسم علوم الحاسوب بكلية العلوم د.فواز العازمي.



في هذا الصدد، هنأ مدير جامعة الكويت بالإنابة د.الظفيري المشاركين بالدورة، متمنيا لهم التوفيق والمزيد من الإنجازات التي من شأنها رفع مكانة جامعة الكويت في المحافل العلمية والعالمية، مؤكدا أهمية الوقوف على قاعدة مشتركة والتي تأتي من خلال التفكير الإيجابي واكتساب العادات التي تطور من عملية التعليم.



وأشار د.الظفيري إلى أن أهداف المصلحة العامة هي التي تقود جميع الجهود القائمة التي تصل من خلالها جامعة الكويت إلى القمة، مختتما حديثه بشكر جميع المساهمين في هذا الإنجاز من عمداء وأعضاء هيئة تدريس ومؤسسات علمية وطلبة مميزين.



بدوره، أعرب د.محمد بن سبت عن فخره بهذه المشاركة وتميز الطلبة المشاركين في هذه الدورة العالمية، شاكرا إدارة الجامعة الحالية على تعاونها وحرصها على التشجيع للوصول إلى إنجازات تفخر بها جامعة الكويت بشكل خاص والكويت بشكل عام.



من جانبه، أشاد المشرف على الرحلة عضو هيئة التدريس في قسم علوم الحاسوب بكلية العلوم د.فواز العازمي بالدعم المقدم من جامعة الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي الذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز المشرف، مضيفا أنه تم تقديم عروض للطلبة المشاركين وذلك لتميز أدائهم في الدورة، مبينا انه كخطوة مستقبلية سيتم رفع المشاريع التي سيتم تقديمها في الصيف لتشجيع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للمشاركة لرفع اسم الجامعة ودولة الكويت.



وشمل التكريم الطلاب المشاركين في الدورة الصيفية للمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (سيرن) في سويسرا، والتي تعد أكبر مختبر للفيزياء في العالم، وهم كل من: روان العميرة من قسم هندسة الكمبيوتر، ولطيفة الزعبي من قسم الهندسة الكهربائية، وغازي العبار من قسم علوم الحاسوب، وآمنة الكندري من قسم الهندسة الكيميائية، وعبدالوهاب العبيد من قسم علوم الحاسوب، وعبير الصفران من قسم علوم الحاسوب.