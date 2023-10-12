وقعت «أرامكو» السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميا في مجال الطاقة والكيميائيات، ومجموعة نانشان المحدودة، ومجموعة شاندونغ للطاقة المحدودة، وشاندونغ يولونغ للبتروكيماويات المحدودة، مذكرة تفاهم لتسهيل المناقشات المتعلقة باستحواذ محتمل لأرامكو السعودية على حصة استراتيجية بنسبة 10% في شركة شاندونغ يولونغ للبتروكيماويات المحدودة «شاندونغ يولونغ»، وتخضع الاتفاقية للتقييمات والتفاوض على مستندات الصفقة والموافقات اللازمة.



وذكرت «أرامكو»، في بيان، أن شاندونغ يولونغ تعمل حاليا على استكمال بناء مجمع للتكرير والبتروكيميائيات يهدف لمعالجة نحو 400 ألف برميل يوميا من النفط الخام، وإنتاج كمية كبيرة من البتروكيميائيات والمشتقات، وتقع المرافق في لونغكو، مدينة يانتاي، في مقاطعة شاندونغ الصينية.



وبحسب مذكرة التفاهم، من المحتمل أن تعمل «أرامكو» السعودية على تزويد «شاندونغ يولونغ» بالنفط الخام والمواد الخام الأخرى.



وتعليقا على ذلك، قال الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية محمد بن يحيى القحطاني «بوصفها واحدة من أكبر مراكز التكرير والكيميائيات في الصين، فإن تقييم أرامكو السعودية لشاندونغ يرتكز إلى قوتها الحالية وآفاقها المستقبلية، ونعتقد أن لهذا التعاون احتمالية تمكين جميع الأطراف من الإسهام في أمن الطاقة في الصين وتنميتها، والمساعدة في إدارة تحول الطاقة. ومع السجل الطويل لأرامكو السعودية كمورد موثوق للطاقة إلى الصين، وخبرة والتزام مقاطعة شاندونغ، فإننا نتصور مستقبلا مزدهرا للشركتين معا».



ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بعد الإعلان عن توقيع أرامكو السعودية الشهر الماضي اتفاقية تعاون إطارية مع شركة جيانغسو إيسترن شينغهونغ المحدودة (إيسترن شينغهونغ) لتسهيل المناقشات المتعلقة بالاستحواذ المحتمل لأرامكو السعودية على حصة استراتيجية بنسبة 10% في مجموعة جيانغسو شينغهونغ لصناعة البتروكيميائيات المحدودة، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة إيسترن شينغهونغ، وتخضع الاتفاقية للتقييمات والتفاوض على مستندات الصفقة والموافقات اللازمة.