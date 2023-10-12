بداح العنزي



أقرت البلدية طلب وزارة الكهرباء والماء المتجددة تخصيص مسار خطوط هوائية بمنطقة بنيدر.



وقال مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس.



تقدمت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بطلب تخصيص مسار خطوط هوائية بطول 4314 م وجهد 33 ك.ف في منطقة بنيدر ليتناسب مع احتياجات المنطقة.



بدراسة الموضوع تم التنسيق مع إدارة المخطط الهيكلي، حيث أفادت بأن المسار المذكور يقع ضمن محمية بنيدر المعتمدة ضمن دراسة المنطقة الإقليمية الجنوبية والتي لم يتم تسليمها لأي جهة حتى تاريخه، وعليه يلزم عرض المسار على اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات واستكمال الإجراءات.



تمت مخاطبة الهيئة العامة للبيئة وأفادت بأن الإدارة المختصة بالهيئة قد قامت بالاطلاع على الموضوع وتبين انه لا يتطلب تصريحا بيئيا وفق القرار رقم 2 لسنة 2015 بشأن نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي بالكويت، وترى الهيئة ضرورة التزام مقاول المشروع بأساليب التخفيف للحد من الآثار البيئية السلبية مع الالتزام بما يلي:



الالتزام بما ورد في المواد 4، 5، 6، 7 و8 من القرار رقم 8 لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية بشأن حماية الهواء الخارجي من التلوث.



الالتزام بما ورد في القرار رقم 6 لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية لإدارة النفايات الخطرة والطبية والبلدية الصلبة والحمأة الصادرة في جريدة «الكويت اليوم» ملحق العدد 1344 بتاريخ 11/6/2017.



يجب على المقاول العناية بالنظافة وترتيب المواد الأولية ونواتج الحفر والتخلص من اي مواد فائضة اولا فأول للحفاظ على المظهر العام للمنطقة.



الالتزام بتغطية الشاحنات الناقلة لمواد البناء كالرمال والصلبوخ والأحمال والركام بصورة محكمة تحد من انتشار الأتربة والجسيمات العالقة في الهواء الجوي، وذلك خلال البناء والإنشاء.



ضرورة التعاقد مع أحد مصانع إعادة التدوير، وفي حال لم يتم استقبال النفايات لعدم مطابقتها للمواصفات يجب نقلها الى مردم كبد - جنوب الدائري السابع.



وتمت الإفادة بكتابهم بأنه لم يصدر قرار بشأن محمية بنيدر من المجلس الأعلى للبيئة كمحمية طبيعية.



تمت مخاطبة وزارة المالية كما هو موضح بالكتاب رقم 699 بتاريخ 17/9/2022 لإفادتنا حول مدى إمكانية تخصيص مسار خطوط هوائية في منطقة بنيدر ليتناسب مع احتياجات المنطقة كما هو موضح بالكروكي المرفق مع الإحداثيات، جاء رد وزارة المالية بكتابهم رقم REG-2022-21645 بتاريخ 19/9/2022 بأنه لا مانع لدى وزارة المالية - قطاع شؤون أملاك الدولة على طلبنا، حيث إنه لا توجد لديهم أي خدمات في هذا القطاع.



إدارات البلدية المختصة



مراقبة المشاريع التنظيمية لمحافظات (الأحمدي، الجهراء، الفروانية)



تم التنسيق مع قسم المشاريع التنظيمية لمحافظة الأحمدي بإدارة التنظيم العمراني حول المسار المقترح، وأفادت بموجب كتابهم رقم 1591 بتاريخ 18/12/2022 بأن المنطقة المطلوب تخصيص مسار ضمنها مخصصة لمحمية بنيدر حسب خطة التنمية العمرانية للمنطقة الجنوبية وفق ما هو مبين على نسخة الكروكي المرفق وتمت إفادتنا بالتنسيق مع إدارة المخطط الهيكلي والهيئة العامة للبيئة بشأنها.



لذلك فإن الرأي الفني تضمن الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسار خطوط هوائية بطول 4314 م تقريبا وجهد 33 ك.ف بمنطقة بنيدر شريطة:



٭ الالتزام والتقيد بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معهم قبل التنفيذ.



٭ تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل طول المسار بما لا يزيد على الأطوال المقررة، في حال تعارضه مع اي خدمات بنية تحتية قائمة او اي دواعي تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت.