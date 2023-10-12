وجه النائب د.بدر الملا سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع نص على ما يلي:



من المعلوم أن بعض الوظائف القيادية تشترط وجود اشتراطات يجب توافرها في شاغلها وتفترض وجود بعض الالتزامات يتعين تنفيذها، لذا يرجى تزويدنا بالآتي:



أولا: بشأن وظيفة مساعد المدير العام للإنشاءات الهندسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب:



1- اسم من يشغل هذه الوظيفة ومنذ متى يشغل هذه الوظيفة.



2- بيان وظيفته ومركز عمله الأصلي.



3 ـ بيان مؤهلاته العلمية وتخصصه العام والدقيق.



4 ـ ما اختصاصاته الوظيفية في هذه الوظيفة، وما المهام الوظيفية الفعلية المسندة إليه؟



5 ـ هل يقوم المذكور بممارسة مهام تدخل في اختصاص جهات أخرى في الهيئة؟



6 ـ ما دور المذكور في العقود التي تبرمها الهيئة سواء في مرحلة التصميم أو الطرح أو التنفيذ؟ مع تزويدي بجميع المستندات المؤيدة لكل ما سبق.



ثانيا: بشأن وظيفة مدير مكتب التفتيش والتدقيق في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب:



استنادا إلى القرار الوزاري رقم 29/2016 الصادر بتاريخ 20/6/2016 فقد تقرر إنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يتولى الإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشئون المالية والإدارية في الهيئة.



وقد نصت المادة الثانية من القرار ذاته على أن يتولى مدير عام الهيئة مسؤولية المكتب تحت الإشراف المباشر لوزير التربية ووزير التعليم العالي رئيس مجلس إدارة الهيئة.



وانطلاقا من أهمية مكتب التفتيش والتدقيق واعتباره بمنزلة عين الوزير التي تتابع وتشرف على أداء مختلف قطاعات الهيئة ووحداتها الإدارية، يرجى الإفادة عن الآتي:



1 ـ اسم من يشغل وظيفة مدير مكتب التفتيش والتدقيق في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وذلك خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2023، وكيف تم تعيينه في هذه الوظيفة؟ مع تزويدي بنسخة من قرار التعيين وتجديده، ان وجد.



2 ـ بيان وظيفته ومركز عمله الأصلي.



3 ـ بيان مؤهلاته العلمية وتخصصه العام والدقيق.



4 ـ ما اختصاصاته الوظيفية في هذه الوظيفة؟



5 ـ تزويدي بنسخة من التقارير كافة التي قدمها المذكور طوال فترة شغله لهذه الوظيفة.



6 ـ هل قام ديوان المحاسبة بتسجيل ملاحظات أو مخالفات تتعلق بمدير مكتب التفتيش والتدقيق في الهيئة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان تلك الملاحظات أو المخالفات والمتسبب فيها، وهل تمت محاسبته عن هذه المخالفة، وما الإجراءات التي اتخذتها إدارة الهيئة للرد على ديوان المحاسبة؟



7 ـ هل تم منح مدير مكتب التفتيش والتدقيق في الهيئة إجازة تفرغ علمي عن فترة شغله وظيفة مدير مكتب التفتيش والتدقيق على الرغم من اعتراض ديوان المحاسبة على تعيينه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة من قرار منح الإجازة للمذكور وبيان أسباب عدم التزام الهيئة بملاحظات ديوان المحاسبة في هذا الشأن، مع تزويدي بجميع المستندات المؤيدة لكل ما سبق.