وجّه النائب مرزوق الحبيني سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة د. أماني بوقماز، طالب فيه بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ كم عدد الشركات التي جرى ترشيحها ودعوتها للمشاركة في صيانة الطرق؟



2 ـ كم عدد الشركات التي تقدمت بالفعل لهذه الممارسات؟ وما أسس تحديد هذه الشركات دون غيرها؟



3 ـ لماذا تم الاتجاه لنظام الممارسة وليس المناقصة؟



4 ـ ما التكلفة التقديرية التي حددتها الجهات المعنية في الوزارة؟



5 ـ ما القيمة الإجمالية للممارسات التي قدمتها الشركات؟ وهل تتوافق مع تقديرات الوزارة؟ وإذا كانت هناك فروقات فيرجى ذكر إجمالي الفروقات مع الأسباب والمبررات.