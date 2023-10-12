قال النائب د. حسن جوهر ان الميزانية المخصصة لإقامة جناح الكويت في المعرض الدولي للبستنة في الدوحة (إكسبو 2023) والتي تتراوح ما بين 3 و4 ملايين دينار هي الأكبر من بين 80 دولة مشاركة، مطالبا وزير النفط باعتباره مسؤولا عن البيئة بفتح تحقيق فوري فيما يعد هدرا للمال العام.



وأضاف جوهر في تصريح بالمركز الاعلامي في مجلس الامة ان «الصدمة الأخرى أن الجناح الكويتي هو الجناح الوحيد من بين كل الدول المشاركة الذي لم يكتمل إنشاؤه حتى الآن رغم مرور اكثر من أسبوع على الافتتاح الرسمي للمعرض ولايزال مهجورا حتى الآن».



وكشف جوهر عن أن «الفريق الكويتي المتواجد الآن في الدوحة غير موجود في جناحنا بالمعرض لعدم اكتماله إضافة إلى عدم وجود أي تمثيل إعلامي كويتي لتغطية هذه الفعاليات ونشر ما يتعلق بسمعة الكويت في مجال البستنة والبيئة امام الرأي العام العالمي»، معتبرا ان «هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق».



وطالب جوهر الوزراء المعنيين وبالدرجة الأولى وزير النفط باعتباره المسؤول الأول عن البيئة بفتح تحقيق فوري في هذا الملف ومعرفة أسباب تضخم التكاليف المالية وعدم اكتمال الجناح حتى الآن.



وتساءل «لماذا تم استبعاد الفريق الإعلامي الكويتي لتغطية فعاليات هذه البستنة»، مؤكدا ان هذا الموضوع سيكون من ضمن المواضيع الرقابية المهمة التي سيتابعها من خلال الأسئلة البرلمانية.



وقال «اذا اقتضى الأمر سنطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمتابعة المسؤولين عن هذا الموضوع الذي يمثل بدرجة كبيرة هدرا في المال العام»، مؤكدا أن «الأهم من ذلك سمعة الكويت خارجيا خاصة في محيط دول مجلس التعاون التي يرفع لها الجميع اليوم القبعة تقديرا لتطورها».