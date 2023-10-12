وجّه النائب حمد العبيد سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك، جاء كما يلي:



يشكل القطاع النفطي في الكويت عصب الاقتصاد المحلي ومصدر الدخل الرئيسي للدولة، ولذلك فإن الاهتمام بهذا القطاع الحيوي ودعمه بجميع الوسائل واختيار الكفاءات الفنية القادرة على إدارته على أكمل وجه، والمحافظة على استقرار أوضاعه والبعد عن المحاباة والقرارات العشوائية غير المدروسة والمصالح والعلاقات الشخصية هي من أهم الأولويات التي تضمن المحافظة على هذا القطاع الحيوي المهم.



وحيث إن شركة نفط الكويت قد أصدرت في هذه الفترة عددا من القرارات تضمنت ترقيات وإحالة عدد كبير من القياديين والكفاءات الإدارية في الشركة إلى مستشار وكبير اختصاصيين دون أسباب واضحة، ورغم عدم بلوغ كثير منهم لسن التقاعد كما يعتزم الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت حسب ما نمى إلى علمي وتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي إصدار قرارات أخرى مماثلة ونقل وتجميد عدد آخر من القياديين.



وبناء على ما سبق وبالإشارة إلى ما ورد في القرار رقم 20/2023 المؤرخ في 29 أغسطس 2023 والقرار رقم 23/2023 المؤرخ في 7 سبتمبر 2023.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- جدول يبين أسماء من جرى تحويلهم بموجب القرارات الصادرة المذكورة إلى مستشار وكبير اختصاصيين مع ذكر وظائفهم قبل التحويل، وعدد سنوات الخبرة لكل منهم، وتقييماتهم السنوية بالدرجات خلال آخر 5 سنوات، مع بيان سبب الإحالة ومبرراتها لكل منهم على حدة.



2- هــــل توجد لائحة منظمة بإحالة القياديين من وظائف إدارية إلى وظائف السلم الفني كمستشار وكبير اختصاصيين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بتلك اللائحة.



3- ما سبب نقل عدد من المديرين من وظائفهم إلى إدارات أخرى بغير اختصاصهم؟ على سبيل المثال نقل مديرة العقود لتشغل وظيفة مدير المالية، ونقل مدير الأمن ليشغل وظيفة مدير تقنية المعلومات IT، يرجى تزويدي بجدول لجميع من نقلوا بموجب التعاميم المذكورة يوضح ما يلي: (اسم الموظف، والوظيفة قبل النقل، والوظيفة المنقول إليها، والوصف الوظيفي قبل النقل، والوصف الوظيفي للوظيفة المنقول إليها، والمؤهل والتحصيل العلمي للموظف المنقول وعدد سنوات الخبرة في الوظيفة المنقول إليها مع نموذج السيرة الذاتية لكل من جرى نقلهم بموجب التعاميم المذكورة وسبب نقل كل منهم على حدة).



4- نقل مدير الأمن ليشغل منصب مدير تقنية المعلومات IT، يرجى إفادتي بعدد وأسماء والمركز الوظيفي لرؤساء الأقسام في إدارة تقنية المعلومات ممن يحملون التحصيل العلمي وسنوات الخبرة المناسبة لشغل منصب مدير تقنية المعلومات وتقييماتهم السنوية لآخر 5 سنوات سابقة، وسبب عدم إجراء مفاضلة لشغل هذا المنصب، كما يرجي تزويدي بالعوائل الوظيفية لشغل هذا المنصب.



5- نقلت مديرة العقود لتشغل منصب مدير المالية يرجى إفادتي بعدد وأسماء والمركز الوظيفي لرؤساء الأقسام في الإدارة المالية ممن يحملون التحصيل العلمي وسنوات الخبرة المناسبة لشغل منصب مدير الإدارة المالية وتقييماتهم السنوية لآخر 5 سنوات سابقة وسبب عدم إجراء مفاضلة لشغل هذا المنصب، كما يرجى تزويدي بالعوائل الوظيفية لشغل هذا المنصب.



6- منصب مدير العقود أصبح شاغرا في يوم الأحد 3 سبتمبر 2023 بسبب نقل مدير العقود إلى الإدارة المالية، وتمت جميع إجراءات الترشيح والمفاضلة والمقابلات وتقييم 360 والانتهاء منها وإصدار تعميم بتعيين مدير جديد للعقود يوم الخميس 7 سبتمبر 2023 بوقت قياسي وخلال 4 أيام فقط، وأن جميع الإجراءات السريعة التي تمت هي إجراءات شكلية وصورية، فما مدى صحة ذلك؟ إذا كانت الإجابة بصحته، يرجى تزويدي بسبب هذه السرعة والوقت القياسي لهذا الإجراء.



7- هل نقلت مديرة العقود إلى إدارة المالية لجعل منصب مدير العقود شاغرا بغرض ترقية مدير العقود الجديد؟



8- حسب ما هو متبع في شركة نفط الكويت سابقا، تمر عملية الترقيات بمراحل وبمدد زمنية معقولة، فمثلا مرحلة تقييم الـ 360 تأخذ فترة أسبوعين أو أكثر وكذلك تحدد مواعيد المقابلات بفترة معقولة للإعداد لها من قبل المرشحين وتستغرق العملية في مجملها فــــترة شهر أو أكــــثر.



لمــاذا اختزلت فترة التقييمات وما سبب الاستعجال في إجراءات المفاضلة والترشيح والتقييم والطلب من المرشحين الانتهاء في نفس اليوم من إجراءات تقييم 360 ومقابلة جميع المرشحين بعد يوم واحد من إخطارهم دون إتاحة الفرصة لهم للاستعداد للمقابلات واختزال الإجراءات في مجملها إلى 4 أيام فقط بخلاف الإجراءات المتبعة في الترقيات سابقا؟



9- صورة ضوئية من نتائج جميع المرشحين لمنصب مدير العقود بشكل تفصيلي شاملة درجات سنوات الخبرة والمعدل والمؤهل وكل ما يدخل في التقييم النهائي وكذلك نتائج تقييم 360 بشكل تفصيلي لكل مرشح وكل مقيم شارك في نتائج تقييم 360 مع الأسماء ونتائج المـــــقابلات الشخصية لكل مرشــــح وتفصيل درجة كل مقيـــم الـــخاص بالمقابلة مع تـــزويدي بلائحة الترقيات الخاصة بشغل وظيفة مدير.



10- هل توجد آلية ونظام متبع للتظلم من النقل أو الترقيات في الشركة؟ مع تزويدي بما يفيد ذلك.