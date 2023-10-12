وجّه النائب د.عبدالهادي العجمي سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، جاء كما يلي:



استحدثت مناطق جديدة مثل غرب أبوحليفة ومنطقة الفنيطيس ومنطقة أبوفطيرة والمسايل ولم تنشأ مدارس جديدة لسكان تلك المناطق، بل استقبلت المناطق المجاورة مثل الرقة وجابر العلي أبناء هذه المناطق الجديدة في مدارسها ما تسبب في تكدس الطلبة في هذه المدارس والازدحام المروري على المناطق السكنية، وقد وردتني أخبار عن نية الوزارة بناء المزيد من المدارس في المناطق القديمة (الرقة، ضاحية جابر العلي) لاستيعاب طلاب المناطق الجديدة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- نمى إلى علمي عن إنشاء مدرستين جديدتين في منطقتي الرقة وضاحية جابر العلي، يرجى تزويدي بالأسباب التي دفعت الوزارة بإنشاء مدارس في هذه المناطق بدلا من إنشائها في المناطق الجديدة.



2- هل توجد خطة من الوزارة لإنشاء مدارس جديدة في المناطق السكنية مثل الرقة وضاحية جابر العلي والفنطاس لطلبة مدارس المناطق الجديدة المذكورة أعلاه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية لهذه الخطة مع تزويدي بالدراسات التي أعدتها الوزارة بناء على هذه الخطة، وإذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى تزويدي بالبدائل لسكان المناطق الجديدة.



3- ما الأسباب التي منعت الوزارة من إنشاء مدارس في المناطق الجديدة (غرب أبوحليفة والفنيطيس وأبوفطيرة والمسايل)؟



4- مما لا شك فيه عند إنشاء المدارس الجديدة في المناطق المجاورة سيسبب ذلك اختناقا مروريا على هذه المناطق السكنية ما يحمل ذلك أعباء جديدة على هذه المناطق وسكانها، يرجى تزويدي بالخطط المرسومة من قبلكم لتفادي تلك الاختناقات المرورية.