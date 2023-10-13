القاهرة - هناء السيد



هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي «رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان» الكويت بمناسبة انتخابها عضوا جديدا ضمن الأعضاء الجدد لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لفترة 3 سنوات بدءا من الأول من يناير 2024، مؤكدا أنه إنجاز عربي مستحق يضاف إلى سجل الإنجازات التي حققتها الكويت تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وقال العسومي إن الإنجازات التي حققتها الكويت على كافة المستويات عززت من مكانتها المحلية والإقليمية والعالمية وأكسبتها احترام المنظمات الدولية.



ونوه بإنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية تعنى بحقوق الإنسان ولديه الكثير من الصلاحيات التي يكفلها الدستور والقانون مما ساهم في الدفع قدما بمنظومة حقوق الإنسان بالدولة.



وأكد العسومي أن انتخاب دولة عربية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيساهم في خدمة القضايا العربية ووضعها على الخريطة الدولية.



وأعـرب عـن ثـقـته في أن الـكـويـت ستـقـوم بـما يخدم مـصــالح الأمة العربية والإسلامية خلال فترة تـواجـدهـا فـي مجـلـس حقوق الإنسان الدولي.