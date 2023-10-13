وجه النائب حمد المدلج سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي جاء كما يلي: أعلن في الصحف المحلية عن ضبط مطعم غير مرخص لبيع لحوم الخنزير والمشروبات الكحولية المحلية والمستوردة، ويعد تحويل المسكن الخاص إلى مطعم غير مرخص وتقديم المشروبات الكحولية ولحوم الخنزير انتهاكا صارخا للقوانين الكويتية، كما أن الكويت تطبق تشريعات صارمة تحظر بيع واستهلاك الكحول ولحوم الخنزير، كما تحرص الحكومة على احترام القيم والتقاليد الثقافية والدينية للمواطنين، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



هل حققت الهيئة العامة للغذاء والتغذية بشأن الموضوع أعلاه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فهل صدرت أي موافقات مرتبطة بدخول مثل هذه الشحنة من قبل إدارة الأغذية المستوردة؟



كما وجه سؤالا إلى وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان جاء كما يلي:



أعلن في الصحف المحلية عن ضبط مطعم غير مرخص لبيع لحوم الخنزير والمشروبات الكحولية المحلية والمستوردة ويعد تحويل المسكن الخاص إلى مطعم غير مرخص وتقديم المشروبات الكحولية ولحوم الخنزير انتهاكا صارخا للقوانين الكويتية، كما أن الكويت تطبق تشريعات صارمة تحظر بيع واستهلاك الكحول ولحوم الخنزير، كما تحرص الحكومة على احترام القيم والتقاليد الثقافية والدينية للمواطنين، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل جرى التحقيق في الإدارة العامة للجمارك بشأن كيفية دخول هذه الشحنة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فمن المسؤول عن قرار دخول الشحنة؟ وما الإجراءات القانونية تجاه المتجاوزين؟



2 - هل ضبط صاحب رخصة الاستيراد للشحنة؟